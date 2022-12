​Ratzinger, o cardeal que explicou ao mundo o segredo de Fátima

O nome de Bento XVI, Papa Emérito que faleceu este sábado, está diretamente relacionado ao segredo de Fátima. Foi o então cardeal Joseph Ratzinger, enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que apresentou ao mundo, na íntegra, em junho de 2000, o texto do segredo de Fátima, conforme foi relatado pela Irmã Lúcia.



Nessa altura, a pedido do então Papa João Paulo II, Ratzinger elaborou um comentário teológico sobre o segredo de Fátima, em particular sobre a parte da visão dos Três Pastorinhos relacionada com o “Bispo vestido de Branco” que caminhava, com passo vacilante, entre ruínas e cadáveres, até chegar ao topo de uma montanha onde está uma cruz e cai morto, depois de baleado.

No comentário por si escrito, o cardeal Ratzinger explicava que o facto de o Papa João Paulo II não ter morrido na altura do atentado ficou a dever-se ao poder da oração que, em Fátima, tem força particular.

Joseph Ratzinger explicava nesse comentário que as orações são “mais fortes que os carros de combate e que as armas de fogo” e que a força da fé e da oração pode mudar as circunstâncias da realidade.

Anos mais tarde, em 2010, quando veio a Portugal, Bento XVI foi questionado, na habitual conversa com os jornalistas durante a viagem de avião, sobre se a terceira parte do segredo de Fátima já estaria totalmente cumprida.

Na resposta, Bento XVI reconheceu que sim, que em grande parte a profecia estava cumprida, mas deixou clara a permanente atualidade do segredo de Fátima, explicando que a visão do sofrimento do “bispo vestido de branco” será sempre inerente ao pontificado de qualquer Papa.

Durante essa visita a Portugal, a 12 de maio de 2010, Bento XVI entregou a segunda Rosa de Ouro ao Santuário, sendo esta a primeira vez em que um Papa teve este gesto, pessoalmente, em território português.

Ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Capelinha das Aparições, o depois Papa Emérito, em oração à Virgem, entregou a Rosa de Ouro “como homenagem de gratidão pelas maravilhas que, por Ela, Deus tem realizado no coração dos peregrinos”.

Popularmente, diz-se que há três segredos de Fátima, mas, na realidade, o segredo é apenas um, com três partes, sendo a terceira a parte relativa ao sofrimento do “bispo vestido de branco”.