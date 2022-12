Bispo de Viseu desafia os cristãos a serem “Mensageiros da Esperança para um Novo Ano”

Na mensagem de Ano Novo que dirige à diocese, o bispo de Viseu, D. António Luciano, pede uma atenção especial às famílias.

Reportando-se à Festa da Sagrada Família, que se celebra esta sexta-feira, o prelado exorta à “oração pela santificação das famílias, pela harmonia e diálogo entre ao pais, os filhos e os avós” e convida a “viver este dia com alegria e esperança”.

Neste contexto, o bispo de Viseu pede que “procuremos dar atenção aos casais novos e a todos aqueles que necessitam de ajuda e conforto”.

“Olhemos para o mundo da família nas suas mais diversas situações e experiências, ajudando-as a ultrapassar as suas dificuldades de cada dia com otimismo e esperança”, pede.

Segundo D. António Luciano, “é muito importante cuidar das famílias e acompanhá-las nos seus projetos”, assinalando que “a família é a realidade antropológica com a sua dimensão biológica, psicológica, espiritual, moral e social que dá ser à pessoa humana”.

“É o berço onde se nasce, se dão os primeiros passos e se aprendem as primeiras palavras”, destaca.

O responsável pela Diocese de Viseu assinala ainda que “a contemplação do mistério da Sagrada Família de Nazaré, Jesus Maria e José convidam-nos a viver o projeto de Deus a nosso respeito como mensageiros da esperança encarnados no seio de uma família concreta, querida e amada por Deus”.

Fazendo referência à liturgia prevista para este dia, D. António Luciano destaca que “a sabedoria de Ben-Sirá propõe que vejamos o cuidado que os pais merecem da parte dos filhos e que se traduz em honrar os pais, ampará-los na velhice, ser indulgente com eles, não lhes causar desgostos, nem os desprezar”.

“Jesus cheio de sabedoria e de graça praticou estas virtudes em relação a José e a Maria a quem amou profundamente” - destaca - pedindo que “rezemos pelas intenções das famílias e convidemos as nossas famílias a rezar sempre”.

“Família, que reza unida, permanece unida. É preciso cuidar das famílias através de uma Pastoral Familiar cada vez mais presente e operativa nas nossas paróquias”, aponta.

A finalizar, o bispo de Viseu deseja que, ao terminar o Ano de 2022, “saibamos colocar no coração de Deus todos os acontecimentos, eventos e celebrações que vivemos animados pela fé e pelo desejo de sermos cada vez mais, mensageiros da esperança”.

“Desejo a todos os cristãos e pessoas de boa vontade um fim do Ano com saúde e esperança. Alegria de um Novo Ano de 2023 em comunhão com os Jovens, com a proteção de Maria Caminham para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa”, conclui.