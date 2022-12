Papa pede orações por Bento XVI. "Está muito doente"

O Papa Francisco pediu orações por Bento XVI, esta quarta-feira, afirmando que o seu antecessor se encontra “muito doente”.

“Gostaria de pedir-vos a todos uma oração especial, pelo Papa emérito Bento XVI, que, no silêncio, está a sustentar a Igreja. Recordem-no, está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e ajude, neste testemunho de amor à Igreja, até ao fim”, declarou, no final da audiência pública semanal, que decorreu no Auditório Paulo VI.

Bento XVI completou 95 anos de idade a 16 de abril. Em 2013 tornou-se o primeiro Papa, em cerca de 600 anos, a renunciar ao pontificado.

Desde então, tem vivido no Mater Ecclesiae, um mosteiro nos jardins do Vaticano, assistido pelo seu secretário particular e um grupo de leigas da associação ‘Memores Domini’.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, confirmou o "agravamento do estado de saúde" de Bento XVI.

“Em relação ao estado de saúde do Papa Emérito, por quem o Papa Francisco pediu orações ao final da audiência geral desta manhã, posso confirmar que, nas últimas horas, houve um agravamento do estado de saúde, devido à idade avançada. A situação no momento está sob controle, acompanhada constantemente pelos médicos", disse.

[Notícia atualizada às 10:48]