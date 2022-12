D. Tolentino Mendonça convida jovens a criar “civilização do amor”

O cardeal D. José Tolentino Mendonça apela à criatividade dos jovens de modo que se atinja “uma civilização do amor”.

A mensagem é deixada na primeira de várias conversas com jovens, publicada esta terça-feira no site da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no âmbito do caminho que vai culminar nesse grande acontecimento, na cidade de Lisboa, em 2023.

“A vossa geração de jovens não pode ser de mulheres e homens que repetem o mundo, vocês têm de recriar”, pois “não é impossível uma civilização do amor”, afirmou o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação.

O desafio lançado a D. Tolentino Mendonça compreende uma série de encontros e partilhas com jovens de diversas nacionalidades sobre a realidade da juventude, a fé, os tempos que vivemos e a própria JMJ Lisboa 2023.

Nesta primeira conversa participaram dois jovens portugueses: Sara, do Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, e David, do Comité Organizador Diocesano (COD) de Vila Real, com quem o cardeal falou sobre a espera do Natal.

“Espera quem sabe que falta alguma coisa”, sendo o tempo do Advento “um tempo que nos prepara para a espera que também é uma forma de esperança”, preparando-nos para a vinda “daquele que vem completar e dar sentido à nossa vida”, afirmou.

Quanto à JMJ Lisboa 2023, D. Tolentino Mendonça referiu que “hoje, em dezembro, já estamos felizes”, uma vez que “o nosso coração está projetado neste encontro”.

No entanto, o cardeal chamou a atenção para o facto deste encontro poder ser “mais do que um acontecimento episódico”, se, durante a sua preparação, “investirmos seriamente e aproveitarmos este tempo como um tempo de crescimento, de descoberta, de aprofundamento da nossa fé, da nossa esperança, de nos envolvermos mais em Igreja, de nos descobrirmos Igreja”.

O prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação lembrou ainda que Maria “ensina-nos a arte da espera”, deixando “no nosso coração uma marca, um ensinamento que nunca se esquece”.

Além disso, destacou o “Sim” de Maria, uma vez que “isto para nós é um desafio muito grande, porque facilmente vivemos no “nim”, que é meio sim, meio não, e é um compromisso meio descomprometido”.

No final desta primeira conversa, D. Tolentino Mendonça fez ainda questão de recordar o tema da JMJ Lisboa 2023, “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, realçando que a mesma pressa de Maria, “porque ela traz no seu seio Jesus”, tem de ser a mesma pressa quando “um jovem traz no seu coração Jesus”.