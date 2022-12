Bispo de Santarém convida a “cuidar da obra de arte de Deus”

O bispo da Diocese de Santarém alerta que a celebração do Natal acontece este ano em tempo de especiais preocupações, como a guerra na Ucrânia e a degradação social na qualidade dos relacionamentos entre pessoas.

“A guerra na Ucrânia sobressai como um pesadelo e uma perturbação para quem se imaginava numa sociedade desenvolvida; o seu efeito negativo atingiu o mundo, a começar pelos ucranianos e chegou até nós com apelos de solidariedade e agravamento da vida económica das pessoas, famílias, empresas e instituições”, lê-se na mensagem de Natal.

D. José Traquina aponta ainda, entre outras preocupações, “os sinais de degradação social na qualidade dos relacionamentos entre pessoas, pequenas guerras onde não falta o ódio que mata”.

De acordo com o prelado, podemos não conseguir mudar o mundo à nossa volta, mas temos possibilidade de mudar o mundo que existe dentro de nós.

“É bom desejar que a vitória de Deus aconteça nas nossas vidas, vitória sobre a força do mal que seduz e conduz a pessoa humana aos desejos mais soberbos e egoístas, e façamos as correções que tivermos de fazer”, aponta.

"Desenvolver o bem que Deus já semeou em nossas vidas"

Neste contexto, o bispo de Santarém desafia, por ocasião desta celebração do Natal, a cuidarmos de “desenvolver o bem que Deus já semeou em nossas vidas” e a cultivarmos “um relacionamento com verdade, como sinal do Amor que Deus tem por cada pessoa humana, seja qual for a sua idade, saúde, nacionalidade ou situação social”.

“Diante do Menino do presépio contemplemos como Deus assumiu a nossa natureza, rebaixou-se para valorizar a pessoa humana, a sua obra de arte, a mais distinta de todas as criaturas”, convida, indicando que “Maria e José representam toda a cooperação humana no desígnio de justiça e de paz para a humanidade e lembram-nos que toda a pessoa humana é frágil e carece de proteção e cuidados”.

D. José Traquina destaca ainda na sua mensagem natalícia, intitulada “Cuidar da obra de arte de Deus”, que “celebrar o Natal é uma oportunidade para renovar o nosso propósito positivo de colaborar com bondade e esperança na edificação da vida humana em sociedade, assumindo o projeto de reino de amor, justiça e paz”.

Quase a terminar, lembra que ao celebrar o Natal do Senhor, “a Igreja promove os sinais da sua presença e renova a missão de ser testemunha da Luz que lhe foi confiada” e informa que no Domingo da Solenidade da Epifania, 8 de janeiro, a diocese contará com a ordenação de dois diáconos, para a qual convida todos os diocesanos.

Por fim, o bispo de Santarém deseja que a “celebração do Natal seja para todos um tempo de graça”, recordando aos jovens que “têm na Virgem Maria a referência para se prepararem para a Jornada Mundial da Juventude 2023” e lembrando os que, “por estes dias, trabalham mais que o habitual para que outros tenham festa e para os mais idosos e doentes”.