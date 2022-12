Crato. Espólio da Casa-Museu Padre Belo em exposição no Mosteiro Flor da Rosa

Uma parte do espólio da Casa-Museu Padre Belo pode ser apreciada até 8 de janeiro no Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no Crato.

São mais de 30 esculturas do Menino Jesus que vale a pena conhecer, parte de uma extensa coleção do padre Francisco António Rosado Belo, que é uma referência em arte sacra.

Padre e colecionador de arte sacra, Rosado Belo foi também o primeiro presidente da Câmara Municipal do Crato depois do 25 de abril. Doou a sua coleção para fins museológicos à Santa Casa da Misericórdia do Crato, uma das mais antigas Misericórdias portuguesas, com cerca de 500 anos.

“Adquiriu inúmeras representações de Cristo na sua infância e adolescência, que fazem hoje parte do acervo da Casa-Museu Padre Belo, pensada e criada pelo próprio”, salienta uma nota enviada à Renascença.

Hoje, “reúne uma das maiores coleções de arte sacra do país, constituindo um ponto de referência patrimonial, artístico e cultural”, é lembrado.

Para além disso, o Padre Belo ajudou igualmente a fundar o Museu da Consolata, em Fátima, a quem doou também um importante acervo artístico.

“Com o intuito de responder à vontade do doador e consciente da importância deste projeto, a Misericórdia do Crato decidiu levar por diante obras de ampliação e adaptação do edifício existente, por forma a garantir as melhores condições de segurança e exposição às peças deste acervo”, sublinha o comunicado.

Com a Casa-Museu Padre Belo a Santa Casa da Misericórdia “junta uma vertente cultural à sua ação de bem fazer”, sendo exemplo disso esta exposição que pode agora ser visitada no Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no Crato.