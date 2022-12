Comunidade Vida e Paz prepara festa de Natal para sem-abrigo

A Comunidade Vida e Paz (CVP) está a preparar a 34ª Festa de Natal destinada a pessoas em situação de sem-abrigo.

"Ajude-nos a reduzir o flagelo da pobreza proporcionando um Natal feliz aos nossos convidados!", é o mote, em forma de apelo, à iniciativa que vai decorrer na Cantina da Cidade Universitária entre os dias 16 e 18 de dezembro.

A Comunidade Vida e Paz anuncia, na sua página oficial na internet, que estão abertas as inscrições a voluntários que se disponibilizem a ajudar na realização da iniciativa.

“Os interessados em participar e ajudar a levar a magia do Natal aos nossos convidados deverão aceder à plataforma http://voluntario.cvidaepaz.pt/, criar um utilizador e escolher a área na qual pretendem colaborar”, pode ler-se no convite.

O objetivo, de acordo com a organização católica, é celebrar "o nascimento de Jesus”, renovando “a nossa esperança num futuro melhor e digno para aqueles que nada têm e que recorrem e confiam em nós".

A CVP refere que "nesta quadra especial, o nosso maior desejo é proporcionar um dia feliz a todos aqueles que dão sentido à nossa missão, os nossos ilustres convidados".

"Num encontro em que o melhor presente é dar-lhes apoio para que possam dar uma volta à sua vida, dispomos de serviços essenciais como rastreios de saúde, consultas, cartão de cidadão e segurança social, bem como serviços de barbearia, roupa, duche, alimentação e muita animação", acrescenta a publicação.

Entre 16 e 18 de dezembro, na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa, “esperamos acolher muitos convidados e concretizar uma efetiva saída da rua das pessoas em situação de sem-abrigo”, é o desejo manifestado.

A instituição apela ainda à ajuda, e deixa na sua página a indicação do seu IBAN para quem estiver disponível para fazer donativos:

IBAN: PT50 0036 0000 9910 5505051 96

MB Way: 912 340 222

Jantar para sem-abrigo no Porto

No Porto, numa iniciativa do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da autarquia (CCD Porto), vai decorrer na terça-feira um jantar de Natal para os sem abrigo da cidade.

A iniciativa, que vai decorrer na sede do CCD, na Rua Alves Redol, deverá juntar cerca de mil pessoas.

Fernando Paulo, vereador da Coesão Social, relevou em declarações à Renascença que “os interessados se podem inscrever em vários locais e instituições”, e adiantou que no período de Natal continuarão a funcionar como é habitual os "restaurantes solidários".

“Estão por isso asseguradas as refeições na véspera e no dia de Natal e também no Ano Novo, garante o vereador da Coesão Social da Câmara do Porto.