“Somos transparentes, não ocultamos nada”, garante Superior-Geral dos Jesuitas

“Todos estes casos são dolorosos, mas o perdão é essencial”

Interrogado sobre se este e outros casos poderão afetar o entusiasmo dos jovens em aderir a iniciativas da Igreja, o responsável máximo dos jesuítas respondeu que não se atreveria a fazer um juízo geral.

“Haverá pessoas que perderam a confiança na Igreja e na Companhia de Jesus e há outras pessoas que não. Nós rezamos todos os dias, várias vezes, o Pai-Nosso, não é? E o que dizemos aí? Dizemos que queremos perdoar.”

E volta a sublinhar: “Todos estes casos são muito dolorosos. A conduta de muitos religiosos foi, em muitos casos, inaceitável, pecado. O que se faz? Procura-se a via de 'se é pecado, que seja perdoado'. Aplicam-se todas as leis civis que for preciso, aplicam-se todas as leis canónicas, mas por fim, o queremos das pessoas - vítimas e abusadores - é que se perdoem, que adiram a esse processo em que a pessoa se pode reconciliar. É o que nós, com fé, acreditamos.”

E como está o pulso dos Jesuítas em Portugal?



“Se olharmos para os jovens, percebe-se que a situação não é só branca e negra, pois há muitas coisas que se podem fazer. Aqui em Portugal, o trabalho dos Jesuítas com os jovens é realmente admirável”, disse o Padre-Geral.

“Creio que é um bom modelo para muitas províncias e oxalá continue assim, com muito entusiasmo. Também o contacto que tive com as comunidades paroquiais em várias partes e com a comunidade universitária, é um trabalho entusiasmante. Noutras partes do mundo, há coisas que não correm tão bem, mas aqui, a Província da Companhia de Jesus está a fazer um trabalho admirável.”

A grande preocupação do “Papa negro”

O Superior-geral da Companhia de Jesus (antigamente conhecido por “Papa negro”, pela dimensão mundial dos Jesuítas e pelo facto de o Padre-Geral vestir batina preta, em contraposição com a batina branca do Papa) revelou em Lisboa qual é a sua maior preocupação.

Habituado a viajar pelo mundo e conhecedor da realidade da Igreja espalhada pelos cinco continentes, o Padre Sosa disse que o que mais o preocupa “é sermos capazes de tornar viva a ideia da Igreja, que agora chamamos sinodal, que nasce no Concílio Vaticano II e que é um convite que, durante muitos anos, se tem vindo a tentar realizar e que agora recebeu um grande impulso por parte do Santo Padre e de muitas pessoas na Igreja”.

O objetivo é, pois, “não perder a oportunidade de converter a Igreja no povo de Deus que caminha juntamente com a humanidade, em busca da justiça e da paz”.