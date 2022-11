Diocese de Beja celebra bodas de ouro sacerdotais de António Cartageno

A diocese de Beja festeja este sábado, dia 3 de dezembro, as bodas de ouro sacerdotais do padre António Cartageno, um dos nomes “cimeiros da música litúrgica” em Portugal.

Na Sé de Beja, o bispo D. João Marcos preside a uma missa de ação de graças pelo aniversário do sacerdote, ordenado em 3 de dezembro de 1972, a partir das 11h00.

“Pela qualidade e popularidade das suas composições e pelas iniciativas no âmbito da música sacra, é um dos nomes cimeiros da música litúrgica em Portugal”, refere à Renascença, numa nota escrita, o padre José Maria Afonso Coelho.

O sacerdote, responsável pela recolha bibliográfica de António Cartageno, recorda que as suas “primeiras experiências musicais” ocorreram ainda em criança, “ligadas à Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, que ensaiava em casa de seus pais, na localidade do mesmo nome”.

Já, como “aluno do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais (Lisboa), entre 1964 e 1970, herdou as influências da prática gregoriana e do padre Manuel Luís, professor, compositor e maestro”.

Foi neste período, no Centro de Estudos Gregorianos, atual Instituto Gregoriano de Lisboa, que António Cartageno “estudou órgão e harmonia com Antoine Sibertin-Blanc”, lembra.

Como presbítero, ao serviço da diocese de Beja, além do trabalho na Comissão Diocesana de Música Sacra e da direção coral, fez, "entre 1978-1982, com o padre António Mendes Aparício, uma recolha exaustiva de cânticos da tradição popular religiosa do Baixo Alentejo que, praticamente, tinham deixado de se cantar, mas conservados, alguns deles, no Cancioneiro Alentejano (1955) do padre António Marvão”.

A Comissão de Liturgia e Música Sacra de Beja acabou por recuperar muitos desses cânticos, adaptando alguns textos à liturgia e com o apoio do Coro do Carmo, “procedeu à gravação e divulgação de quase trinta espécimes, publicados em livro, cassete e CD”.

Neste seu caminho de aprofundamento do conhecimento, entre 1987 e 1994, o padre Cartageno licenciou-se em Música Sacra e fez o mestrado em Canto Gregoriano e Composição Sacra, no Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma.

Desenvolveu intensa atividade na formação musical dos seminaristas em Beja e Évora, incluindo “a construção do grande órgão da Sé de Beja, e iniciativas pedagógicas no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, realizado anualmente em Fátima desde 1975”.

Deste seu percurso na música, ao nível da docência da música, lecionou na Escola Preparatória Mário Beirão e na Escola do Magistério Primário, assim como na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, tendo colaborado na criação, em 1994, no Curso de Música Litúrgica.

“Todos estes anos, de 1972 a 2022, constituem a substância do jubileu sacerdotal, marcados definitivamente pelo serviço à música sacra, não em modo acabado, mas em contínua atividade”, salienta, José Maria Afonso Coelho.

Da sua escrita, “em que sobressai o número de composições para a missa e Liturgia das Horas, procura ser fiel aos textos, normalmente da Bíblia ou dos livros litúrgicos, adaptando à palavra o ritmo e o desenho melódico”.

Com uma vasta obra publicada, algumas das suas composições são executadas no Brasil e em Itália.