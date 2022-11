Plataforma de Apoio aos Refugiados teme nova crise migratória com origem na Ucrânia

A Ucrânia

27 nov, 2022 Tem azar em tudo 12:03

Querem saber qual é o problema aqui? Simples: não temos no Ocidente, líderes do calibre de Winston Churchill, por exemplo. É que se os tivéssemos, pese embora as costumeiras ameaças nucleares da Rússia que sabemos não passam de bravata inútil, há muito que se teria avançado para uma interdição do espaço aéreo sobre a Ucrânia, vigiado pela aviação e sistemas anti-míssil da NATO que atirassem qualquer drone, avião, míssil ou helicóptero russo para o charco, viesse ele da Bielorrússia, do Mar Negro, ou da própria Rússia. Esta destruição sistemática das centrais elétricas e dos ataques a centrais nucleares Ucranianas seriam evitados. Mas qual... Em primeiro lugar e antes que falem que isso era a guerra com a Rússia, digo, em guerra já estamos nós só que são os Ucranianos que estão a combater, mas não tenham dúvidas que os próximos seremos nós, principalmente se Putin sair disto a ganhar alguma coisa e convencer-se que pode repetir a façanha. Em segundo, há muita gente representada por lobbys poderosos que está a ganhar rios de dinheiro com a situação e portanto não se importa que as coisas continuem assim. Depois há essa treta de a Rússia por ser membro permanente, vetar todas as resoluções a condenar a guerra, o que torna a ONU praticamente um dinossauro inútil. E por último, a já citada falta de tub*ros nos dirigentes de cartão que cá andam, e nada têm a ver com Churchills e afins.