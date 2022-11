JMJ. Comité Organizador muda formato de atividade do evento

O comité Organizador da Jornada Mundial da Juventude decidiu alterar o formato de uma das atividades previstas. As “Catequeses” agendadas para os dias de quarta, quinta e sexta-feira, no âmbito dos “Dias das Dioceses” vão ser substituídas pelos “Encontros com o Bispo”.

O anúncio desta alteração no formato da JMJ foi feito este sábado, pelo Presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, na sessão de apresentação do tema do novo ano pastoral do Santuário de Fátima.

Considerando que a palavra “catequese” está conotada com alguns momentos menos agradáveis da vida das pessoas, D. Américo Aguiar revelou que “o encontro com os bispos é sempre muito avaliado positivamente”, mas o que as pessoas revelavam não gostar “é de alguma metodologia que alguns de nós aplicávamos nesses encontros”.

“O esquema das jornadas até hoje nunca teve previsto que os jovens falassem”, lamentou o bispo auxiliar de Lisboa. “Foi sempre chegar, ouvir, comer, beber, dormir, rezar, dançar, encontrar… falar nunca, e achámos que seria importante criar oportunidade de que os jovens pudessem falar”, ou seja, “de uma forma organizada, serem ouvidos, porque o Papa está sempre a dizer para escutar os gritos da Mãe Terra, da humanidade”. “E os gritos dos jovens?” questionou o bispo.

Jovens vão ser “provocados”

Para tal, os jovens “vão ser provocados” a partir de janeiro a refletirem nos seus países, para falarem das encíclicas Laudate Si e Fratelli Tutti e ainda sobre a nova economia de Francisco, para que, ao participarem no encontro com o bispo da diocese de acolhimento, em Portugal, “não seja uma participação improvisada".