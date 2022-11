“Rota dos Reis”. Iniciativa para alargar centro universitário dos jesuítas no Porto

O Centro de Reflexão e Universitário – Inácio de Loiola (CREU), dos jesuítas, no Porto, vai organizar um programa de três dias denominado “Rota dos Reis” com diversas atividades e novidades para todas as idades e grupos. Objetivo é celebrar a chegada do Advento e angariar fundos para as obras de remodelação do centro.

O sonho é acalentado desde 2014 e visa “dar resposta ao crescimento desta comunidade de universitários, jovens profissionais, adultos e famílias”.

“O desejo foi sendo adiado e, em 2020, voltou a arrancar com toda a força e um enorme desejo de concretizar este sonho, que dará ao CREU o espaço de que precisa para ser cada vez mais ponto de encontro”, lê-se no site dos jesuítas.

O projeto inclui a construção de mais três salas e a reconstrução da secretaria, cozinha e casas de banho.

No sentido de angariar fundos para as obras, realiza-se nos dias 25, 26 e 27 de novembro a Rota do Reis com atividades direcionadas a todas as idades.

Segundo o programa “para os mais novos há um workshop de pintura e um Conto de Natal. Para as famílias, o programa vai desde um Concerto de Sinos e um Festival de músicas de Natal ao tão esperado porco no espeto… Para os adultos há um Leilão Solidário, um ‘showcooking’ com o chef João Pupo, um workshop de decoração, conferências… atividades para todos os gostos”.

Também durante todo o fim de semana será possível comprar presentes para oferecer no Natal, no espaço “Ouro, Incenso e Mirra” ou bolos, salgados e sumos no Bar Oásis. Será feita também uma recolha de bens essenciais para o Centro S. Cirilo, no espaço S. Martinho, nos jardins do CREU.

Para quem não puder participar na iniciativa e quiser contribuir para o projeto é disponibilizado o IBAN do CREU: PT50 0033 0000 0358 0257 1883 2.

“Contamos com a presença e ajuda de todos no crescimento de um espaço tão querido para os que dele desfrutam, para que possamos continuar a servir em casa, na Igreja e no Mundo!”, conclui o CREU.