Papa reza pelos ucranianos a poucos dias do aniversário do genocídio do Holodomor

O Papa Francisco rezou, esta quarta-feira, por todas as pessoas atingidas por guerras e conflitos no mundo, lembrando em particular os ucranianos e invocando o Holodomor, também conhecido como a Grande Fome de 1932-33.

"Rezemos pela paz no mundo e pelo fim de todos os conflitos, com um pensamento particular pelos terríveis sofrimentos do querido e maritirizado povo ucraniano."

No próximo sábado, destacou Francisco, "decorre o aniversário do terrível genocídio do Holodomor, o extermínio pela fome, causado artificialmente por Estaline".

Entre 1932 e 33, a alimentação foi usada como arma de guerra pela Rússia, quando a requisição forçada de quotas de cereais aos agricultores ucranianos conduziu à morte de cerca de 4 milhões de pessoas, com os resistentes ao regime soviético a serem perseguidos e a verem as suas colheitas destruídas e casas incendiadas.

"Rezemos pelas vítimas deste genocídio e rezemos por tantos ucranianos, crianças, mulheres e idosos que hoje sofrem o martírio da agressão", ressaltou o Papa.

As declarações foram proferidas na audiência geral desta manhã, na qual o Papa fez ainda referência à Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa no próximo ano, e também ao Mundial do Qatar.