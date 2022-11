“Conto com vocês”. Cardeal Patriarca apela à mobilização dos jovens

A solenidade litúrgica do Cristo Rei - que se assinala no próximo domingo, 20 de novembro - foi escolhida pelo Papa Francisco para celebrar, a nível diocesano, o Dia Mundial da Juventude. No Patriarcado de Lisboa a festa vai fazer-se sábado e domingo, em Oeiras, com o tema “Caminhamos Juntos”, inspirado no lema da JMJ ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’.

Numa mensagem dirigida aos jovens da diocese, o Cardeal Patriarca deixa “um convite forte e convicto, para estarem presentes em Oeiras” onde estará presente, juntamente com o bispo auxiliar D. Joaquim Mendes.

“Teremos ocasião, além do encontro, de conversar, de celebramos. Será uma ótima ocasião para nos revermos e para nos relançarmos ainda mais nesta grande iniciativa que nos toca a todos, que é a Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023. Mas, para já, a 19 e 20 de novembro em Oeiras, conto com vocês!”, afirma.

Com o tema “Caminhamos juntos”, a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), organizada pelo Patriarcado de Lisboa, vai decorrer sábado e domingo. “É um momento muito importante no caminho para a Jornada Mundial da Juventude”, refere o diretor do Serviço da Juventude e do COD (Comité Organizador Diocesano) de Lisboa da JMJ 2023. João Clemente diz que o encontro deste fim de semana “pretende congregar todos os jovens de Lisboa, de modo a que façam uma verdadeira experiência de comunhão eclesial e possam partir em missão para as diferentes comunidades paroquiais, com renovado ânimo neste caminho rumo à JMJ”.

O palco central e as principais atividades vão decorrer no Jardim Municipal de Oeiras e em instalações próximas. À semelhança do que acontece nas Jornadas Mundiais da Juventude, também este encontro diocesano vai ter “uma Feira Vocacional e um Parque do Perdão”, para que os vários “movimentos juvenis possam apresentar-se e todos os jovens tenham a oportunidade de se confessar”.

A Jornada Diocesana da Juventude abre sábado, às 16h00, inclui Workshop´s, um concerto, jantar e Vigília, às 21h00. Para Domingo está prevista uma “Conversa com o Cardeal Patriarca”, às 10h30, o “Abraço JMJ” e a Missa de envio, às 15h30.

Este ano, a JDJ está a ser organizada por vários setores do Patriarcado: Pastoral Juvenil / COD Lisboa, Pastoral Universitária, Catequese, Pastoral Familiar e Setor de Animação Vocacional, que deixam o desafio: “estão todos convidados a participar”.