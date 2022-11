Abusos. “A Igreja vai crescendo ao compreender melhor o fenómeno e as formas de lidar com ele”, diz D. José Ornelas

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, diz à Renascença que a Igreja Católica não prevê mexer nos critérios de admissão dos candidatos a novos sacerdotes na sequência da crise dos casos de abusos sexuais.

D. José Ornelas sustenta que a compreensão do fenómeno permite à Igreja responder melhor à questão, mas que se mantêm as orientações que são válidas para “todos os colaboradores da Igreja”.

“Esses critérios estão definidos para quem quer que seja, não só para os padres, mas para todos os colaboradores da Igreja que lidam com crianças. Porque a questão da pedofilia não é uma questão de padres”, ressalvou o também Bispo de Leiria-Fátima à margem do congresso internacional dedicado à problemática dos seminários que decorre, até sábado, em Braga.

“Quem lida com crianças deve ser gente com uma particular maturidade afetiva, humana e sexual”, defendeu D. José Ornelas. “Os critérios são estes e a Igreja vai crescendo na medida em que se vai compreendendo melhor o fenómeno e as formas de lidar com ele."

Já o reitor do Seminário Conciliar de Braga reconhece que o fenómeno dos abusos veio exigir mais atenção. O cónego Vitor Novais admite que há, agora, um “cuidado mais atento”.

“Cada vez mais está a existir mais cuidado”, reconheceu o responsável que deu o exemplo: “Quando um jovem deixa uma casa de formação numa determinada diocese, a sua aceitação noutra diocese está a implicar um cuidado mais atento”.

Para o responsável pelo Seminário São Pedro e São Paulo, da arquidiocese de Braga, um tema “tão delicado e importante” como o dos abusos sexuais “não pode ser descurado” porque “esta não é uma questão de moda”.

“É um tema que tem de ser levado de forma tão séria que não pode ser descurado e se tivermos de reforçar a atenção, não tenhamos medo”, defendeu. “Porque um caso que o seminário se apercebesse e não fizesse a sua missão já seria dano demais para a Igreja”, remata.