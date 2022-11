JMJ 2023. Obras do altar onde o Papa vai discursar concluídas em maio do próximo ano

As obras para a instalação do palco/altar onde o papa irá discursar durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023) deverão estar concluídas em maio do próximo ano, antecipou esta quarta-feira a Câmara Municipal de Lisboa.

A previsão foi feita na Assembleia Municipal de Lisboa pelo presidente do conselho de administração da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), António Lamas, durante uma audição sobre o plano de atividades desta empresa municipal.

“Esta empreitada [a instalação do palco/altar] está a ser preparada. Espero que seja lançada rapidamente, até ao fim do mês de novembro, e envolverá uma primeira parte, fundações, e a segunda será lançada de modo a que o altar/palco esteja pronto em maio do próximo ano”, adiantou António Lamas aos deputados municipais.

O presidente da SRU, empresa que está responsável pelas obras de adaptação do terreno que irá acolher a JMJLisboa2023 negou também a existência de biogás a ser libertado do aterro de Beirolas, quando questionado pelo deputado municipal do Movimento Partido da Terra, José Inácio Faria.

Segundo explicou António Lamas, o aterro encontra-se “encapsulado” e que as análises realizadas concluíram que “não existe risco de libertação de biogás”.