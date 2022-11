Arquidiocese de Braga recebe secretário-geral do Sínodo

O secretário-geral do Sínodo, cardeal Mario Grech, vai estar em Braga esta segunda e terça-feira, a convite do arcebispo metropolita de Braga, D. José Cordeiro.

Amanhã, o prelado fará uma conferência na Universidade Católica Portuguesa (UCP), na Faculdade de Teologia, com o tema “Igreja Sinodal: Fruto Maduro do Concílio Vaticano II”. O evento está marcado para as 10h, no Auditório Isidro Alves.

À noite, pelas 21h30, fará outra conferência com o tema “Sinodalidade: Forma e Estilo da Igreja”, desta vez no Espaço Vita.

Criado e proclamado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 28 de novembro de 2020, o secretário-geral do Sínodo é membro dos dicastérios: para os bispos; Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos; Promoção da Unidade dos Cristãos e membro do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica.

Em 15 de setembro de 2020, o cardeal Mario Grech foi nomeado secretário-geral do Sínodo dos Bispos.

“Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, é o tema do processo sinodal, convocado pelo Papa Francisco, que decorre até outubro de 2024.

O processo sinodal iniciado em outubro de 2021 foi prolongado por mais um ano pelo Papa Francisco que anunciou uma dupla sessão conclusiva, em 2023 e 2024.

Após o anúncio da decisão do Papa, a secretaria-geral do Sínodo dos Bispos emitiu um comunicado, precisando que a mesma “decorre do desejo de que o tema da Igreja Sinodal, devido à sua amplitude e importância, possa ser objeto de um discernimento prolongado não só pelos membros da Assembleia Sinodal, mas por toda a Igreja”.

“O Sínodo não é um acontecimento, mas um processo, no qual todo o Povo de Deus é chamado a caminhar juntos em direção áquilo que o Espírito Santo o ajuda a discernir como sendo a vontade do Senhor para a sua Igreja”, sublinhava o documento.

Após a fase diocesana, no primeiro ano de trabalhos, decorre agora uma nova etapa, com sete encontros “continentais”, para a qual a Santa Sé colocou três questões às várias dioceses católicas.