Vaticano investiga cardeal francês que admitiu abuso de menor

O Vaticano ordenou a abertura de uma investigação ao cardeal francês D. Jean-Pierre Ricard, que admitiu ter cometido abusos sexuais contra uma menor de 14 anos.



A investigação preliminar vai ter início assim que for escolhida a pessoa mais indicada para a liderar, afirmou esta sexta-feira o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

“Estamos atualmente no processo de avaliar a pessoa mais idónea para liderar a investigação, com a necessária autonomia, imparcialidade e experiência, levando também em conta o facto de que as autoridades judiciárias francesas abriram um processo sobre este caso”, indicou o porta-voz do Papa Francisco.

O bispo emérito de Bordéus, D. Jean-Pierre Ricard, admitiu ter cometido abusos sexuais contra uma menor de 14 anos. O caso aconteceu há 35 anos.

D. Jean-Pierre Ricard, que esteve mais de 14 anos na Congregação para a Doutrina da Fé, confessou ter violentado a jovem, numa ação que admite ter sido “condenável”.