Arquidiocese de Braga prepara-se para a JMJ Lisboa 2023

Os grupos de jovens da Arquidiocese de Braga são convidados a fazerem a inscrição para a JMJ Lisboa 2023 a partir do dia 15 de novembro.

Segundo a equipa Comité Organizador Diocesano (COD) Braga, “embora possam inscrever-se diretamente na plataforma da JMJ Lisboa 2023, para assegurar o acompanhamento das estruturas diocesanas, e usufruir do transporte e apoio logístico do Departamento Arquidiocesano de Pastoral Juvenil (DAPJ), devem inscrever-se enquanto grupo na plataforma da arquidiocese”.

De acordo com o departamento juvenil, “os jovens ou grupos deverão organizar-se enquanto paróquia, e estabelecer contacto com as equipas arciprestais para todos os assuntos ou questões que surjam, seja relativamente aos Dias nas Dioceses (DNJ) e à sua participação na JMJ Lisboa 2023”, assinalando que “as equipas arciprestais e o DAPJ estão em permanente articulação para organizar o acolhimento de grupos nos DND e a participação dos nossos jovens na Jornada”.

A inscrição de todos os jovens da arquidiocese bracarense na página da JMJ será feita como megagrupo, para que assim “haja a possibilidade de todos ficarem no mesmo alojamento em Lisboa”.

Dias nas Dioceses

O Comité Organizador Diocesano (COD) Braga lembra que os “Dias nas Dioceses” acontecerão de 26 a 30 de julho e são “oportunidade de preparação última dos nossos jovens para o Encontro com o Papa, juntamente com os diferentes grupos de todos os cantos do mundo que nos visitarão”.

“A validação dos grupos visitantes implica, previamente, o contacto do seu bispo com o arcebispo e a efetivação da inscrição junto do DAPJ. Depois, os grupos serão distribuídos pelos arciprestados de acolhimento, onde estarão do dia 26 ao dia 29 de julho, desfrutando do programa preparado pelo próprio arciprestado. O dia 30 de julho está reservado para a visita à cidade de Braga, e, de tarde, a celebração final de envio no Santuário do Sameiro”, adianta o departamento juvenil.

O COD Braga informa ainda que já estão em andamento também os preparativos para Peregrinação dos Símbolos na Arquidiocese de Braga, que terá início no dia 29 de janeiro, quando serão entregues pela Diocese de Viana do Castelo. Os símbolos percorrerão toda a arquidiocese, desde Esposende a Braga, até serem enviados à diocese de Aveiro, no dia 3 março.

“A Cruz e o Ícone de Maria serão oportunidade de anúncio e de encontro dos nossos jovens com Cristo, nas celebrações e nos ambientes juvenis que o programa definido por cada arciprestado contemplará, e que serão acompanhados diariamente pelos nossos bispos”, ressalta o departamento.