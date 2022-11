Bispos portugueses aprovam a realização do Congresso Eucarístico Nacional em Braga

A assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) aprovou a realização do V Congresso Eucarístico Nacional em Braga, de 31 de maio a 2 de junho de 2024, para celebrar o centenário desta iniciativa também realizada naquela cidade.

Este evento nacional antecede o 53.º Congresso Eucarístico Internacional, que vai decorrer em Quito, capital do Equador, sobre o tema "Fraternidade para curar o mundo. “Todos vós sois irmãos” (Mt 23,8)", realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

O assunto passou pelos trabalhos da 204.ª Assembleia Plenária da CEP que esta quinta-feira terminou em Fátima. A CEP foi também informada sobre o processo de preparação do Jubileu de 2025.

"Peregrinos da esperança" é o lema proposto pelo Papa Francisco que pediu que o ano 2023 seja dedicado a redescobrir as quatro Constituições do Concilio Ecuménico Vaticano II, juntamente com o magistério destas décadas, para orientar e guiar o povo de Deus, com a intenção particular de as gerações mais jovens, que não conheceram o evento conciliar, poderem viver a beleza do Concilio, lê-se no comunicado final.