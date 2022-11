"Pedidos alimentares para crianças estão a aumentar", diz responsável da Porta Solidária

"No início do ano de 2022, felizmente diminuíram os pedidos de pessoas que procuravam alimentação", mas com o aumento da inflação, o responsável diz à Renascença que "a média diária de pedidos para jantar é de 320".

O padre Rubens Marques faz as contas e diz que "os pedidos alimentares para crianças estão a aumentar e até agora já ajudamos com 8.334 refeições".

Cada vez são mais os que batem à Porta Solidária, no Porto. As dificuldades financeiras agravam-se e a falta de comida na mesa é uma realidade para muitas famílias.

Com a subida dos preços, as doações diminuíram e as carências alimentares da Porta Solidária são muitas. "Neste momento precisamos de tudo, desde as batatas, ao atum, à marmelada, entre outros. Estamos com a despensa a ficar muito vazia", apela.

O padre Rubens Marques salienta que com a chegada do inverno "cobertores e sacos-cama são urgentes para apoiar as pessoas em situação sem-abrigo".

Esta semana, o presidente da AEP disse à Renascença que há várias empresas a distribuir cabazes alimentares aos trabalhadores.

A presidente da Cáritas Portuguesa, elogia as empresas por essas iniciativas e lembra ser "preciso, não só ajudar o exterior, mas olhar para as necessidades dos colaboradores dentro das empresas".

Em visita à Porta Solidária e à Caritas Diocesana do Porto, Rita Valadas elogia o trabalho desenvolvido em parceria com as paróquias de forma que todos os problemas sejam identificados e colmatados.