Papa Francisco diz que mulheres melhoraram mais o Vaticano do que homens

O Papa Francisco disse este domingo que as mulheres que ele nomeou no Vaticano têm melhorado o Vaticano e realçou o machismo que ainda existe na Igreja Católica e na sociedade.

"Reparei que sempre que uma mulher vai para uma posição com responsabilidade no Vaticano, as coisas melhoram", apontou, em declarações à imprensa no voo de regresso a Roma, depois da sua viagem ao Bahrain.

Francisco destacou o trabalho da irmã Raffaella Petrini, secretária-geral do governato do Vaticano nomeada pelo Papa, responsável por cerca de dois mil funcionários, afirmando que "as coisas melhoraram".

"É uma revolução, porque as mulheres sabem encontrar a forma certa para irmos em frente", notou.

"As mulheres são uma dádiva. Deus não criou um homem e um cãozinho feliz para brincar. Ele criou o homem e a mulher. Uma sociedade que não permite as mulheres terem papéis importantes não consegue progredir", realçou, ainda.