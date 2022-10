Diocese de Setúbal promete levar os símbolos da JMJ ao encontro de todos

João Marques, Coordenador do Comité Organizador Diocesano de Setúbal, revela que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 vão percorrer as sete vigarias da diocese, numa tentativa de ir ao encontro de todos, "dentro e fora da Igreja".



Os símbolos da JMJ estão a despedir-se da Diocese do Porto e chegam esta segunda-feira a Setúbal. A chegada está prevista para as 21h00, ao largo da Sé. Segue-se a celebração da Eucaristia e uma noite de adoração contínua promovida pelos jovens da Diocese de Setúbal.

João Marques revela à Renascença que foi feita uma calendarização “com a passagem dos símbolos pelas sete vigarias de Setúbal” e que foi preparado “um programa de forma a levar os símbolos às mais diferentes realidades, especialmente às realidades onde os jovens estão presentes, como as escolas, as universidades e as instituições”.

“E depois também a outras realidades periféricas como nos convida o Papa Francisco”, acrescenta o responsável.

No Dia Mundial da Juventude, que se celebra na Solenidade de Cristo Rei do Universo - no último domingo do Tempo Comum - haverá celebração especial no Santuário de Cristo Rei em Almada.

“Como nós vamos ter os símbolos e temos também um Santuário dedicado a Cristo Rei vamos ter aqui um grande momento de encontro e de festa em que pretendemos juntar todos os jovens no santuário no dia 20 [de novembro]”, revela João Marques.

A despedida dos símbolos de Setúbal está marcada para o dia 1 de dezembro.

Depois de Setúbal, os símbolos da JMJ Lisboa 2023 serão entregues, durante o mês de dezembro, à Diocese das Forças Armadas e Segurança.