Santuário de Fátima retoma horário de inverno nas celebrações

As celebrações no Santuário de Fátima vão sofrer algumas alterações com a entrada em vigor do horário de inverno, a partir do dia 1 de novembro. As alterações prendem-se com o local e os horários.

Segundo informação disponibilizada pelo Santuário, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário passa a acolher a missa pelas 7h30 e 18h30 diariamente, e das 11h00 de segunda a sexta. Ao fim de semana - sábados e domingos, esta celebração acontece na Basílica da Santíssima Trindade.

De segunda a sábado haverá missa na Capela da Morte de Jesus às 9h00, às 15h00 e às 16h30; ao domingo estas celebrações acontecem na Basílica da Santíssima Trindade. Diariamente, pelas 12h30 há missa na Capelinha das Aparições.

Já a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, passa a realizar-se apenas aos sábados e domingos, às 14h00.

O Rosário é recitado diariamente na Capelinha das Aparições às 18h30 e às 21h30. Ao sábado e domingo será às 10h00, de segunda a sábado às 12h00 e ao domingo às 16h00.

As confissões, nas Capelas da Reconciliação, estão disponíveis de segunda à sexta entre as 7h30 e as 13h00, e entre as 14h00 e as 19h30. Ao sábado e domingo as Capelas da Reconciliação estão abertas entre as 7h30 e as 19h30.

Para os domingos e dias santos está prevista a bênção das viaturas, no parque 12 às 12h45 e às 17h00.

Quanto à celebração dos primeiros sábados além da participação na missa das 11h00, os peregrinos são convidados a uma Hora de Reparação ao Imaculado Coração de Maria, pelas 14h00 na Capelinha das Aparições. O programa termina com uma meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade.

O Santuário de Fátima informa ainda que “embora este seja o programa regular deste período, em alguns momentos de exceção, como na ocasião das celebrações natalícias, na Quaresma e na Semana Santa, o programa celebrativo sofrerá algumas alterações específicas”.