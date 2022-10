JMJ Lisboa 2023. Fundação com saldo positivo de mais de 260 mil euros no final de 2021

A Fundação JMJ Lisboa 2023 terminou o ano passado com um resultado positivo a rondar os 262 mil euros. No relatório e contas de 2021, a organização revela que iniciou "o exercício de 2021 com 598 mil euros em caixa e bancos", "somando, no final do exercício, 853 mil euros".

De acordo com a Fundação, "o aumento de liquidez deveu-se às atividades operacionais". Ainda segundo o relatório, no ano passado, "os rendimentos operacionais somaram 369 mil euros resultantes de doações".

Para além das suas demonstrações financeiras, a Fundação fez também publicar no seu site o relatório de auditoria da Deloitte, que confirma que a organização dispunha, a 31 de dezembro de 2021, de um ativo total de 853.571 euros e de fundos patrimoniais no valor de 837.884 euros.

A auditoria da Deloitte valida as contas da JMJ 2023 e no seu relatório refere que "as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data".

Com a data de 3 de outubro, o documento agora publicado adianta que "a auditoria foi efetuada de acordo com as normas internacionais" e deixa a garantia de que os auditores são "independentes da Fundação nos termos da lei" e cumprem "os demais requisitos éticos".

No seu parecer, a Deloitte conclui que "o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor" e que "a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas".

Para concluir, a empresa reitera: "Não identificámos incorreções materiais".