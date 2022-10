Santuário de Fátima no centro de iniciativa mundial de oração do Terço com crianças

O Santuário de Fátima é um dos centros da jornada mundial de oração do Terço com as crianças. A iniciativa que vai ser presidida pelo bispo emérito de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, é promovida a nível internacional pela Fundação AIS e está marcada para esta terça-feira, dia 18 de outubro.

O evento tem vindo a mobilizar todos os anos milhares de crianças em todos os continentes. E embora seja difícil calcular o número dos participantes, a Fundação AIS adianta que estão inscritas mais de 440 mil crianças.

A fundação pontifícia dá conta de uma crescente adesão a esta iniciativa que reúne todos os seus secretariados internacionais, entre os quais Portugal. Este ano, e uma vez mais, o Santuário de Fátima volta a ganhar um lugar de relevo nesta oração das crianças e jovens pela paz, marcada para as 18h30, com transmissão pela Renascença.

“Vamos rezar com as crianças como Nossa Senhora pediu aos três Pastorinhos em Fátima. Esta é uma iniciativa internacional da Fundação AIS que reúne todos os seus 23 secretariados, mas é aqui, em Portugal, no Altar do Mundo, que a oração do Terço com as crianças ganha um maior significado”, disse Catarina Martins de Bettencourt, lembrando que “vamos rezar não só pela Ucrânia, mas também por todos os países e lugares onde não há paz, onde há sofrimento, onde as famílias estão enlutadas”.

A responsável do secretariado português da AIS sublinha a importância da mobilização das crianças, e com elas das famílias, numa prece coletiva pela paz em que se cumpre o que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos.

“As nossas crianças vão repetir as mesmas palavras que Jacinta, Francisco e Lúcia disseram a pedido da Mãe de Deus. É isto que propomos. É isto que vamos fazer. Todos estamos convocados para esta jornada de oração. E todos somos mesmo todos: as famílias, as escolas, as paróquias, os movimentos. Vamos, com as nossas crianças, fazer desta iniciativa um grito pela paz no mundo”, reforça Catarina Bettencourt.