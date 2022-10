​Acolher a JMJ é “muito importante” para uma democracia “pluralista e multirreligiosa”

O presidente da Assembleia da República garantiu esta segunda-feira que o país está preparado para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023).



Na abertura do encontro que durante três dias junta, em Fátima, mais de 300 pessoas de todo o mundo para prepararem o evento, Augusto Santos Silva afirmou que a democracia portuguesa precisa deste tipo de eventos, onde os jovens possam expressar as suas ideias.

“É para nós muito importante acolher no próximo ano a Jornada Mundial da Juventude no espaço público português. Nós precisamos, no mundo atual, que muitos jovens se encontrem, digam a sua palavra, façam ouvir a sua voz, segundo as crenças e os ideais que os motivem. E é por isso muito importante, e também muito natural, para uma democracia pluralista e multirreligiosa como é a democracia portuguesa, acolher a Jornada Mundial da Juventude.”

O prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida também participa no encontro, em Fátima. O cardeal Kevin Farrell pediu que os jovens sejam os protagonistas, e disse não ter dúvidas de que esta será uma das mais importantes jornadas de sempre.