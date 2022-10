A caminho da JMJ. Três centenas de jovens de todo o mundo reúnem-se em Fátima

Mais de 300 jovens de todo o mundo reúnem-se a partir desta segunda-feira em Fátima com a organização da Jornada Mundial da Juventude.

A pouco mais de nove meses do encontro com o Papa em Lisboa, vão ser discutidas as questões logísticas para a vinda a Portugal das centenas de milhares de participantes que são esperados em agosto do próximo ano.

Além de Fátima, esta visita preparatória vai também passar pelos locais que vão acolher a jornada.

Em declarações à Renascença, o bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar explica que o objetivo é motivar e entusiasmar os jovens para rumarem a Lisboa no verão do próximo ano.

“Estes 300 e tal jovens visitarão o Parque Tejo/Trancão, para verem o ponto de situação da intervenção que está a ser realizada, principalmente para terem a curiosidade geográfica, de onde é que vai ser, e depois visitarão outros pontos da cidade. Levá-los-emos a Cascais também”, adianta.

“Queremos que sintam já um cheirinho e experimentem aquilo que é a hospitalidade portuguesa, a hospitalidade de Lisboa, de Cascais, de Fátima, para ficarem ainda mais apetecidos de rumarem a Portugal e Lisboa no verão do próximo ano”, acrescenta.

O Encontro Internacional preparatório é uma iniciativa do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (DLFV).

A iniciativa reunirá as equipas de todas as Direções do Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023, representantes das Conferências Episcopais e Pastoral Juvenil de todo o mundo, assim como de movimentos e congregações.

O encontro vai decorrer no Centro Pastoral Paulo VI, com a sessão de abertura, marcada para esta segunda-feira, entre as 9h00 e as 12h30, com a presença do Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (DLFV), o cardeal Farrell.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, também confirmou a sua presença.