Arquidiocese de Braga vai fornecer energia a baixo custo a 650 famílias

A Arquidiocese de Braga vai criar uma comunidade de energia renovável o que permitirá, através da instalação de 2100 painéis fotovoltaicos em vários edifícios, produzir energia necessária para consumo interno e garantir o fornecimento a 650 famílias de energia, “pelo menos, 30% mais barata”, explica à Renascença o cónego Roberto Mariz.



“Vamos produzir 27% de energia acima daquela que consumimos. O que sobra, que é uma percentagem bastante grande, será vendida na rede”, explica.

É nesse excedente de energia que “alocamos o projeto solidário com a possibilidade de 650 famílias terem energia bonificada que é de 30% abaixo do custo do mercado, isto antes desta subida bombástica que acabou por acontecer”, ressalva o Cónego Roberto Mariz.

“Acho que já é um projeto bastante interessante na sua dimensão e amplitude.”

A aposta na produção de energia verde vai ainda possibilitar aos edifícios centrais da Arquidiocese “alcançarem a positividade carbónica,” explica, admitindo que gostaria de ver o modelo replicado noutras instituições.

“Temos todo o gosto em poder alavancar isto para outras entidades. Gostaríamos de abrir ao setor social, às IPS´S e, também, replicar para outras geografias e concelhos que tenham dimensão para implementar algo parecido”, revela o responsável pela administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Arquidiocese.

A criação da comunidade de energia renovável prevê a instalação de 2.100 painéis fotovoltaicos em vários edifícios, como o Paço Arquiepiscopal, o Seminário de Nossa Senhora da Conceição ou o Seminário Conciliar e deverá estar concluída até ao final do ano.