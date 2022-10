Mais um passo no processo de beatificação da Irmã Lúcia

O processo de beatificação da Irmã Lúcia tem novos desenvolvimentos. Foi entregue, esta quinta-feira, no Dicastério para a Causa dos Santos, em Roma, a positio, ou seja, o conjunto de documentos com a biografia da vidente de Fátima, os testemunhos sobre a sua vida, o seu diário e outros textos revelantes sobre as suas virtudes heroicas.

A informação foi divulgada pelo Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima.

Em fevereiro de 2017, a igreja do Carmelo de Coimbra acolheu a sessão solene de clausura do inquérito diocesano para a canonização da Irmã Lúcia (1907-2005). O processo implicou a análise de milhares de cartas e textos, além da auscultação de 61 testemunhas, resultando em mais de 15 páginas de documentação que seguiram para a Congregação das Causas dos Santos (Santa Sé).

A Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, faleceu a 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos de idade, depois várias décadas vividas em clausura no Carmelo de Coimbra.

Este processo teve início em 2008, três anos após a sua morte, tendo na altura o agora Papa emérito Bento XVI dispensado o período de espera de cinco anos determinado pelo Direito Canónico.

Francisco e Jacinta Marto, os outros dois videntes de Fátima, foram canonizados pelo Papa Francisco, na Cova da Iria, a 13 de maio de 2017.