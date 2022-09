Um conselho aos políticos? “Focarem-se no trabalho digno”

O Pacto foi construído com base nas contribuições de muitos participantes. Para nós é um compromisso de longo prazo, de tornarmos esta economia uma economia mais inclusiva, que não deixe ninguém para trás, que trate da terra, que não destrua mas regenere os recursos naturais, e que seja uma economia mais justa, que redistribua a riqueza de uma forma que faça mais sentido para o todo, para o bem comum. Estas são as grandes linhas do Pacto, que é um compromisso longo prazo para que cada um de nós se comprometa a trabalhar para estes princípios que o Papa nos pediu.

A terceira grande orientação que o Papa Francisco nos deixou foi o ‘fazer’. Muitas vezes pensamos muito e atuamos pouco. O Papa repetiu uma frase que já tinha dito noutros contextos: "a realidade é mais importante do que as ideias", e é importante neste momento "encarnar" os projetos, torná-los realidade, não os deixar só no domínio das ideias. Fazer projetos que realmente mudem a economia.

O segundo grande repto que o Papa nos lançou foi o foco no trabalho. Como é que vamos elevar a dignidade do trabalho humano a todos os níveis e em todos os países? Foi um desafio muito forte e muito explícito que o Papa nos deixou. É uma área da economia onde temos que pôr energia suficiente para tornar o trabalho digno para todos.

O Papa deixou três grandes linhas orientadoras para quem assinou o Pacto, pedidos relacionados com três grandes dimensões que o Papa vê como fundamentais para que o Pacto - que está aberto a toda a gente, está disponível na internet - possa tornar-se realidade. A primeira é olhar para a vida daqueles que mais sofrem com esta economia, e olhar a partir dos olhos dos que mais sofrem. Isto deixou muitos de nós agitados... é uma coisa que o Papa tem vindo a dizer há muito tempo, que temos que incluir a voz dos mais pobres naquilo que fazemos, mas não é uma coisa muito explícita na nossa vida. Como é que conseguimos ouvir os mais pobres? E aqui 'pobres' não é só economicamente, são - como o Papa disse - os que não têm voz dentro da economia. É um grande repto a que possamos pensar de uma forma completamente diferente da maneira como atuamos, pensamos e trazemos essas vozes.

Era um encontro muito ansiado por todos os jovens, e cerca de mil participaram. Desde 2019 que vínhamos a planear este encontro, mas também a participar, de forma virtual, em pequenas comunidades, organizadas quer por país – e nós temos um grande e muito ativo Hub português da 'Economia de Francisco' (EF) -, mas também ao nível de temas, que apaixonam pessoas de todo o mundo, divididos em ‘aldeias temáticas’: um tema é gestão e dádiva, quando é que as empresas devem gerir, quando é que devem dar; outro é o papel das mulheres na economia; outra aldeia trabalha as questões mais da economia natural.

Nestas declarações admite que a crise pode fazer com que estudar volte a ser só para elites com dinheiro, mas confia na revolução iniciada pelo Papa para que os jovens criem um novo sistema económico mais justo, inclusivo, e amigo do ambiente.

Em entrevista à Renascença explica que o Pacto Global que assinaram é “um compromisso para a vida”, com desafios muito concretos, ao nível da defesa do ambiente e do trabalho digno, áreas em que, em sua opinião, o governo português devia também apostar em termos de Orçamento de Estado.

Ricardo Zózimo é professor de empreendedorismo e sustentabilidade na Nova Scholl of Business and Economics. Ligado ao projeto ‘Economia de Francisco’ (EF) desde que foi lançado em 2019, regressou há dias de Assis, onde participou no encontro do Papa com jovens estudantes, gestores, empresários e economistas de todo o mundo, o primeiro presencial.

Com este contexto da guerra e da pandemia, o que a 'Economia de Francisco' (EF) propõe responde à atual crise que atravessamos?

A EF é um movimento que está assente em princípios, que foram dialogados ao longo destes anos em estivemos a trabalhar (desde 2019), e que se concluíram neste Pacto que assinámos com o Papa. Se responde à crise? Responde na medida em que cada um de nós adotar esses princípios. Não propõe um modelo económico que vai destruir o capitalismo e substituí-lo pela 'Economia de Francisco', não é isso. O movimento nunca diz que o que está atrás está totalmente errado, mas percebe que o caminho que estamos a tomar não é mais possível. Este é o princípio do movimento da 'Economia de Francisco'.

No encontro, que teve mil pessoas de todas as nacionalidades, de uma riqueza cultural super vibrante, houve uma frase que nos uniu… Era uma frase em italiano, sobre uma 'sentinela' que está à espera que haja outras propostas, que o sol saia e ilumine, mas sabendo que ainda vivemos na noite, num sistema que está quebrado. É aí que vamos fazer a transformação: sabendo que o sistema está quebrado e só leva a destruição, temos de ir encontrando os raios de luz. Não vai ser uma luz que ofusca todo sistema, não. Quando o sol nasce, nasce em pequenos raios de luz.

É uma frase que determina muito bem aquilo que é a EF: é um movimento de pequenos raios de luz que ao brilharem juntos, vão iluminar todo o mundo. Foi uma imagem que nos uniu a todos no encontro, e pessoas com visões diferentes. Havia uns queriam que a EF fosse o modelo anticapitalismo; outros, como eu, que acham que as empresas fazem parte do nosso modelo. As empresas não vão desaparecer, nós temos que trabalhar com as empresas e é desta riqueza que vão nascer os tais raios de luz.

Isto, para quem está de fora, pode parecer só teoria, até utópico. Do seu ponto de vista não é?

Não deixa de ser utópico, sonhador. Eu sonho com mais luz, não sonho com mais escuridão. Não deixa de dar esperança, agora, não é destruidor, não destrói o que vem atrás. É algo que, por ter princípios que são aceites por todos, é depois contextualizado em cada sítio, de acordo com a realidade local.

No Brasil necessitam que esta 'Economia de Francisco' se manifeste de maneira diferente do que em Portugal. Lá o direito ao trabalho digno das pessoas indígenas é um grande foco das pessoas envolvidas na EF. Nós não temos populações indígenas em Portugal, mas temos a pobreza de pessoas que têm trabalho. Esse é o raio de luz que queremos trazer, e todos os raios de luz juntos é que vão fazer a riqueza da 'Economia de Francisco', que haja uma nova economia e uma nova esperança. Não é destruir, mas para haver luz, temos de sair da escuridão. Mas, a luz nunca vem de repente, entra e vai iluminando pouco a pouco.

Tem estado envolvido neste projeto da 'Economia de Francisco' desde o início. A pandemia obrigou a ajustar a forma como se trabalhou nestes últimos três anos, mas de facto trabalhou-se, aqui em Portugal também. O que é que aconteceu e está a acontecer? Temos, de facto, jovens estudantes, gestores e empresários mobilizados neste caminho?

Aconteceu uma coisa muito bonita e inesperada quando iniciámos este processo. Vários professores do mundo inteiro receberam uma carta assinada pelo professor Luigini Bruni, emissário do Papa Francisco, que nos convidava a fazer parte de um conselho de séniores e pedia que apoiássemos as ideias dos jovens. Foi uma dinâmica totalmente diferente de outros grupos de trabalho que existem a nível nacional e a nível mundial, onde os séniores é que ditam as leis. Aqui o Papa queria, desde o princípio, que fossem os jovens a ditar o que iria acontecer.

Então, de uma maneira muito natural, nós organizámo-nos de modo a que fossem os jovens a tomar a liderança. E tomaram, e nós, séniores, sentadinhos ali ao lado, a apoiar os jovens quando e se eles precisavam.

Isto define tudo, parece um pormenor, mas na realidade é uma função crítica da EF, que é um fórum para ouvir os jovens, aqueles que vão beneficiar ou sofrer de uma economia consoante ela seja mais ou menos benéfica para a sociedade. É um ponto de partida muito importante e os jovens cá em Portugal organizaram cursos, relacionaram-se com causas como a pobreza, participaram em fóruns, ouviram, dialogaram. 20 desses jovens foram agora comigo a Assis, ou melhor, eu é que fui com eles a Assis.

Estas pessoas estão comprometidas com este Pacto. O Pacto é um compromisso - e o Papa disse isso muito bem - para a vida toda, que assinámos em liberdade, para na nossa vida contribuirmos de alguma forma para esta economia e para estes princípios.

Não está ainda definido, e não posso contar o que vai acontecer com o Hub português. Posso dizer que está muito forte e que depois do encontro de Assis tem uma energia enorme. Temos muitos professores e alunos, muitos gestores que não puderam ir, porque setembro é o princípio das aulas, é o princípio da vida familiar, o princípio do semestre... mas agora, depois do Pacto, é que vai começar alguma atividade mais visível dentro da sociedade portuguesa em relação à 'Economia de Francisco'.

Os jovens assumiram um Pacto com o Papa e disseram isso aos seus colegas de trabalho, nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Na universidade perguntam-me muito, "mas foste a Assis com o Papa? O que é que foste lá fazer? Foste assinar um Pacto? Mas, vais trabalhar para o Vaticano?". Não, sou professor na Nova SBE, mas assinei um Pacto para trabalhar e contribuir para uma economia que é diferente.

Está numa universidade pública. Como é que fala da 'Economia de Francisco' a alunos, muitos deles certamente não serão católicos, nem têm nada a ver com a Igreja?

Uma das coisas mais bonitas da ‘Economia de Francisco’ é que nós temos pessoas de todas as religiões, e sem terem religião, envolvidas nos grupos de trabalho. A 'Economia de Francisco' são sobretudo princípios para uma economia mais justa, mais inclusiva, que não deixe ninguém para trás e que cuide da casa comum. E estes são princípios que unem religiões, unem pessoas, unem projetos, unem países. Não são princípios que criam divisão.

Uma das coisas de que falámos mais no encontro foi como é que criamos pontes? Costumo dizer muitas vezes na minha aula que o problema das alterações climáticas e o problema da dignidade do trabalho são tão graves que precisamos do contributo de todos para os resolver, e a função de quem está na EF é construir pontes com todos: com as empresas que querem fazer isto, com as pessoas que ainda não querem, mas se calhar estão a pensar como é que podem querer; nós temos que construir pontes com todos, com os meus alunos que já sabem o que é, e com os que não sabem. Tenho de construir pontes com todos.

Parte do movimento da EF é esta noção de que só com a ajuda da maior parte das pessoas é que vamos transformar a economia. Não vamos agora criar aqui um espaço fechado, um gueto da EF, nem pensar! A nossa função é ser ‘raios de luz’ e construir pontes com todos os que quiserem brilhar connosco.