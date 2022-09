Lisboa aprova tarefas do município na organização da JMJ 2023

"Foi concluído o processo de clarificação das diferentes incumbências a todas as entidades envolvidas e, em particular, aquilo que é esperado da Câmara Municipal de Lisboa, é vantajoso que se transmita à cidade e a todos os intervenientes na preparação da JMJ Lisboa 2023 o seu empenho para que o evento tenha o sucesso que se pretende", é referido na proposta apresentada pelo vice-presidente da câmara, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem a competência executiva de preparação e organização da JMJLisboa2023.

Em reunião privada do executivo camarário, a proposta foi aprovada com o voto contra do BE, a abstenção da vereadora independente eleita pela coligação PS/Livre e os votos a favor dos restantes, designadamente a liderança PSD/CDS-PP, PS, PCP e Livre, informou à Lusa fonte do município.

A Câmara de Lisboa aprovou hoje o modelo organizativo e estrutural no âmbito das competências do município para a realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 ( JMJLisboa2023 ), em que prevê investir "mais de 30 milhões de euros".

Em comunicado, a vereadora do BE, Beatriz Gomes Dias, justificou o voto contra por a proposta conter "um conjunto de incumbências da CML, em que se incluem a criação de altares, zonas de sacristia, estruturas para zonas de lojas e serviços, corredores e circuitos de evacuação ou ponte da ciclovia sobre o rio Trancão, sem divulgar os custos associados e contratos que o justifiquem".

Lembrando que o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), anunciou que já tem 21 milhões de euros disponíveis para o evento, com base num empréstimo bancário, e que poderá gastar até 35 milhões de euros, o BE voltou a exigir "transparência na contratação pública e no uso dos dinheiros públicos", assim como garantia do cumprimento da legislação laboral a quem vai trabalhar nas JMJLisboa2023 e as medidas de mitigação do impacto do evento nos transportes, resíduos sólidos e outras respostas.

"Como nenhumas destas questões foi assegurada, mas a câmara vai comprometer-se com questões que só beneficiam o evento e não Lisboa, o Bloco votou contra", frisou.

Em 29 de julho, a CML indicou que dispõe de 21 milhões de euros aprovados para a JMJLisboa2023 e está disponível para investir "até um total de 35 milhões de euros".

A informação foi transmitida ao primeiro-ministro, António Costa, através de uma missiva, defendendo que os compromissos do Estado devem ser "no mínimo paritários" com o esforço da autarquia e lembrando que em outros grandes eventos em Portugal "os apoios do Governo foram claros".