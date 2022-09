Francisco ao encontro das religiões pela paz

A partir desta quarta-feira, e até quinta-feira, mais de mais de 100 delegações de líderes religiosos de 60 países, para além do Papa Francisco, reúnem-se na capital do Cazaquistão para invocar o dom da paz e dialogar sobre “o papel das religiões no desenvolvimento espiritual e social da humanidade, após a pandemia”.

O programa da manhã desta quarta-feira começa com um momento de oração conjunta, em silêncio e, pouco depois, o Papa profere o seu discurso.

Este congresso realiza-se de três em três anos e foi inspirado na visita que João Paulo II realizou ao Cazaquistão, há 21 anos, em setembro de 2001, poucos dias depois do ataque às torres gémeas de Nova Iorque.

É com base neste “espírito de Assis”, valorizado esta terça-feira pelo próprio Papa Francisco no seu discurso às autoridades, que decorre agora este 7.º Congresso, pela primeira vez, na presença de um Papa.