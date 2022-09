Sínodo. Conferência Episcopal responde a críticas sobre relatório nacional

De acordo com o padre Manuel Barbosa, “não é um tratado sobre a Igreja no seu todo nem um juízo sobre a Igreja em Portugal. Trata-se de um resumo de quanto surgiu nas etapas diocesanas para continuar o caminho de reflexão e transformação que temos por diante”.

“Assim seremos guiados pelo Espírito para encontrar caminhos de comunhão, transformação e missão, em cada comunidade e diocese, abertos ao discernimento e orientação que deverá incluir necessariamente a Conferência Episcopal de cada país, as Conferências continentais e a Assembleia geral do Sínodo dos Bispos com representantes de toda a Igreja em outubro de 2023”, acrescenta o comunicado.

De acordo com a mesma nota, os bispos portugueses referem que terão ocasião de refletir sobre este documento e outras achegas que foram chegando, em atitude de discernimento comum, procurando escutar a voz do Espírito e da Igreja em Portugal, tendo como objetivo a transformação pessoal e comunitária de atitudes, instituições e processos.

O ‘Relatório de Portugal’ para a Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade – que vai decorrer em outubro de 2023 – é uma síntese nacional do trabalho que nos últimos meses passou pelas paróquias e movimentos de todo o país. Em cada diocese foi elaborado um documento resumo com o contributo dos católicos que participaram neste processo inédito de consulta, mas o documento que a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) preparou, e que divulgou a 26 de agosto, tem vindo a ser contestado.

No comunicado enviado às redações, a CEP adianta ainda que reuniu com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais, presidida por Pedro Strecht, e com o Grupo de Investigação Histórica sobre os arquivos das dioceses e das congregações religiosa, e refere que a Comissão Independente concluirá o relatório em finais de dezembro. A divulgação pública do trabalho está prevista para meados de janeiro de 2023.