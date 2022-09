Papa envia cardeal à Ucrânia pela quarta vez

O Papa Francisco vai enviar, uma vez mais à Ucrânia o cardeal Konrad Krajewski, esmoler da Santa Sé e Prefeito do novo Dicastério para o Serviço da Caridade.

Um comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Vaticano refere que este cardeal “viajará pela quarta vez à Ucrânia em nome do Santo Padre”, com destino às áreas de Odessa, Žytomyr, Kharkiv e outros lugares no leste da Ucrânia.

O objetivo desta visita é “apoiar várias comunidades de fiéis, sacerdotes e religiosos e seus bispos, que há mais de 200 dias continuam a permanecer nos locais do seu ministério apesar dos perigos da guerra”.

A nota da Santa Sé acrescenta ainda que se trata de “uma viagem silenciosa e evangélica para estar com as pessoas que sofrem, rezar e confortar cada uma delas, mostrando com a sua presença que não estão sozinhas nesta situação que só traz destruição e morte.”

O cardeal Krajewski leva também na sua bagagem um conjunto de ajudas concretas em ligação com a Cáritas das várias dioceses.