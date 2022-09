Brasil. Jovens convidados para a JMJ Lisboa 2023 a partir dos braços de Cristo Redentor do Corcovado

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 convidou os jovens brasileiros para a próxima Jornada Mundial da Juventude a partir dos braços de Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e desafiou os portugueses a acolher todos “de braços abertos”.

Durante a deslocação de uma delegação do Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023 ao Brasil para divulgar a jornada e motivar à participação de peregrinos brasileiros, realizou-se uma visita ao Santuário de Cristo Redentor, que incluiu a visita ao interior da imagem que está no Corcovado.

“Não imaginava poder subir tão alto para anunciar a JMJ Lisboa 2023”, afirmou na ocasião D. Américo Aguiar, agradecendo a “experiência única” de estar “literalmente dentro” do Cristo Redentor do Corcovado.

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 sublinhou que o objetivo da viagem é convidar todos os brasileiros para a jornada que vai acontecer em Portugal e desafiou todos os portugueses ao acolhimento dos jovens do mundo inteiro.

“Queremos que as aldeias, as vilas, as cidades, as famílias, de Lisboa e de todas as dioceses do país se preparem para colher os jovens do mundo inteiro, com carinho, como dizem aqui, e de braços abertos, como Cristo Redentor, para acolhermos a juventude do mundo inteiro, que está a ser convidada pelo Papa Francisco para ir até Lisboa”, afirmou.

A visita à Arquidiocese do Rio de Janeiro, que decorreu durante o último sábado e incluiu encontros com os delegados da juventude da região e com os membros da organização da jornada na cidade carioca de 2013, realizou-se após a participação na Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que decorreu em Aparecida durante entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro.

Para Beatriz Gonçalves, voluntária do COL da JMJ Lisboa 2023 que integra a comitiva, foi “fundamental” participar no encontro dos bispos do Brasil para dar a conhecer as jornada que vai acontecer em Portugal.

“Tiveram a experiência da jornada no Rio de Janeiro, em 2013. A maior parte deles já tiveram a oportunidade de participar e querem muito vir e estão muito contentes de ser em Portugal”, afirmou em declarações divulgadas na página da internet da JMJ Lisboa 2023.

Para José Carlos Pasternak, os contactos com bispos do Brasil foi uma “experiência enriquecedora”, valorizando o interesse manifestado em informações sobre a jornada de Lisboa e a preparação proposta até agosto de 2023.

“Temos alcançado o objetivo: fazer a JMJ mais conhecida no Brasil e incentivar e encorajar os bispos, os padres, os jovens a participarem na Jornada. E têm-se animado ainda mais do que estão animados”, afirmou

Para Pedro Ary, a preocupação principal é “o bilhete de avião, é atravessar o atlântico”.

“É o maior custo para um peregrino vindo do Brasil”, que motiva ao trabalho desde já e exige “mais esforço”, sublinhou.

Para D. Américo Aguiar, a participação na Assembleia da CNBB foi uma oportunidade de contactar com experiências de um “país continente” e “com uma riqueza impressionante do que são os desafios pastorais, desde a Amazónia a cidades que têm mais população do que Portugal”.

“Descobrimos que o conhecimento da jornada, o calendário e a preparação não é qualquer coisa que esteja na primeira linha das prioridades dos nossos irmãos bispos do Brasil. Agora ficou! Pelo menos por algum tempo ficou na prioridade e no coração”, afirmou.

Após a presença no Rio de Janeiro, a delegação do COL da JMJ Lisboa 2023 contacta também com outras dioceses do país onde realiza encontros com responsáveis pela Pastoral Juvenil em cada região.