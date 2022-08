Juristas católicos manifestam apoio a D. Manuel Clemente

“Tendo a atuação do senhor Patriarca sido irrepreensível à luz das leis civis e canónicas, sendo o seu empenho notório na erradicação do mal objetivo dos abusos, as insinuações ferem pela sua injustiça e por confundirem, em lugar de contribuir para o apuramento da verdade”, lê-se no documento.

A Associação dos Juristas Católicos (AJC) expressou, esta sexta-feira, “plena confiança” na pessoa e no ministério do Cardeal-Patriarca de Lisboa.

No documento é ainda referido que “o apoio que a associação sempre sentiu por parte do senhor Patriarca é ilustrativo do seu empenho em que a sociedade seja mais justa e conforme com os valores do Direito”.

“Por essas razões, a associação vem exprimir o seu reconhecimento ao Senhor Patriarca pelo seu incansável contributo em favor da verdade e da justiça, e manifestar a plena confiança na sua pessoa e no seu ministério”, conclui o comunicado.