“Não há nada pior do que fugir perante fracassos da vida", diz Papa

O Papa Francisco presidiu, esta quinta-feira, à eucaristia no Santuário Nacional de Sainte Anne de Beaupré, a 30 quilómetros de Québec, e que é considerado o mais antigo lugar de peregrinação da América do Norte. A primeira igreja foi construída em 1658 e após muitas remodelações e um violento incêndio no início do século XX, o atual edifício foi consagrado em 1976.

Na homília, centrada no evangelho que relata a viagem dos discípulos de Emaús, Francisco referiu ser esta “uma imagem do nosso caminho pessoal e da Igreja”.

“Na estrada da vida e vida de fé, ao levarmos por diante os sonhos, os projetos, os anseios e as esperanças que habitam no nosso coração, embatemos também nas nossas fragilidades e fraquezas, experimentamos derrotas e deceções e, às vezes, ficamos prisioneiros da sensação de fracasso que nos paralisa”, disse.

Ora, no entender do Papa, o mesmo Evangelho anuncia-nos que, mesmo em tais momentos, não estamos sozinhos.

“Quando o fracasso deixa espaço ao encontro com o Senhor, a vida reabre-se à esperança e podemos reconciliar-nos connosco, com os irmãos, com Deus”, apontou, desafiando, depois, a seguir o “itinerário deste caminho que poderíamos intitular do fracasso à esperança”.

Perante o fracasso, tal como foi vivenciado pelos discípulos de Emaús, são naturais determinadas questões - disse o Papa - “Que aconteceu? Porque é que aconteceu? Como pôde acontecer?”.

“São as perguntas que cada um põe a si mesmo; e são também os interrogativos ardentes que esta Igreja peregrina no Canadá faz ressoar no seu coração num árduo caminho de cura e reconciliação. Também nós, perante o escândalo do mal e o Corpo de Cristo ferido na carne dos nossos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso”, explicou.