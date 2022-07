Um dos padres sequestrados na Nigéria foi encontrado morto

O padre John Mark Cheitnum, um dos dois sacerdotes sequestrados na sexta-feira, 15 de julho, na reitoria da paróquia de Cristo Rei em Yadin Garu, no estado de Kaduna, na Nigéria, foi morto no mesmo dia do sequestro e o seu corpo foi encontrado na terça-feira.

De acordo com a agência SIR, que cita uma nota da diocese de Kafanchan, o outro sacerdote, padre Donatus Cleopas, conseguiu escapar dos sequestradores.

O funeral do padre Cheitnum será celebrado amanhã, dia 21 de julho, às 10 horas, na catedral de São Pedro Kafanchan.

O sacerdote desempenhou várias missões, entre as quais a de presidente da Associação Cristã da Nigéria (CAN). Foi diretor de Comunicações da diocese e pároco da paróquia de São Tiago de Fori.

“Enquanto pedimos orações pelo descanso eterno de nosso querido irmão sacerdote e a consolação de Deus para sua família”, - escreve o padre Emmanuel Uchechukwu Okolo, da diocese de Kafanchan - “fazemos um humilde apelo a toda a população para que se abstenha de fazer justiça pelas próprias mãos”.

A diocese declarou dois dias de luto na cidade.