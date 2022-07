Abertas candidaturas ao prémio D. António Francisco dos Santos

Estão abertas as candidaturas ao prémio instituído pela Irmandade dos Clérigos, Associação Comercial do Porto e Santa Casa da Misericórdia, e que homenageia o bispo do Porto que morreu a 11 de setembro de 2017.

O Presidente da Irmandade dos Clérigos, o Padre Manuel Fernando Silva sublinha a importância desta iniciativa que “é a melhor forma de irmos perpetuando e valorizando a mensagem que de forma sublime e com toda a excelência foi proclamada por D. António Francisco, quer naquilo que ele dizia, quer especialmente na forma como o fazia”.

“No fundo o que nós queremos é deixar aqui esta marca. Esta marca de excelência", refere, à Renascença.

"Na promoção e na qualidade e na atenção ao outro. Esta marca da caridade de D. António Francisco que queremos evidentemente que esteja presente neste prémio”, acrescenta o sacerdote.

As candidaturas ao prémio estão abertas e terminam no dia 29 de agosto, data de nascimento de D. António Francisco. A divulgação do vencedor é feita a 11 de Setembro, dia da morte do bispo do Porto. E podem candidatar-se ao prémio "pessoas individuais ou coletivas, que demonstrem relevantes préstimos" na área social.

O Padre Manuel Fernando Silva adianta que “podem concorrer pessoas e instituições que tenham desenvolvido iniciativas, trabalhos, especialmente na área social e da caridade ou do estudo que revelem uma atenção e um cuidado pela dignidade, pela qualidade humana, no sentido da promoção social e da valorização humana que eram muito próprias do D. António Francisco”.

“Queremos que o prémio tenha também esta identidade, tenha esta matriz no sentido de que premiamos alguém que, com o seu trabalho também se aproxima e se identifica com o percurso de quem estamos a homenagear”, reforça o Presidente da Irmandade dos Clérigos.

As candidaturas a este prémio no valor de 50 mil euros são formalizadas através do preenchimento de um formulário eletrónico específico.