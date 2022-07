Acampamento nacional reúne mais de 18 mil escuteiros em agosto

“Construtores do amanhã” é o mote para o XXIV Acampamento Nacional (ACANAC) que vai ter lugar em Idanha-a-Nova, de 1 a 7 de agosto.

A iniciativa, que vai congregar cerca de 18. 500 jovens, vai desenvolver-se numa área de 79 hectares, o equivalente a 79 campos de futebol.

“A população de Idanha-a-Nova irá crescer 117% durante uma semana, local onde, para além de escuteiros nacionais, serão recebidos mais de uma centena de escuteiros estrangeiros de várias nacionalidades”, indica o Corpo Nacional de Escutas (CNE) em comunicado.

Durante os sete dias, os jovens são convidados a desenvolver uma série de tarefas, preparadas e planeadas por eles próprios.

“Irão construir o seu alojamento para esses dias, irão cozinhar, limpar e manter as instalações, participar em inúmeras atividades propostas pela equipa de organização, que passam por caminhadas, jogos, ateliers, tudo isto visando potenciar o seu crescimento em todos os aspetos do seu desenvolvimento individual: físico, afetivo, de carácter, espiritual, intelectual e social”, lê-se no comunicado.

Segundo a informação disponibilizada, vão ser montadas cerca de 3.500 tendas e durante a semana de acampamento serão distribuídas 333 mil refeições.

“Serão também criadas, especificamente para o encontro, infraestruturas próprias para garantir o sucesso da atividade. Entre elas existirá uma central própria de recolha, separação e triagem do lixo, bem como água garantida por captação própria e dois reservatórios de 400 e 350 mil litros”, assinala o CNE.

No acampamento não faltará também “um hospital central de campo, acompanhados por quatro enfermarias”. Na zona central haverá várias exposições de vários parceiros, bem como de todas as 20 regiões que compõem o Corpo Nacional de Escutas.

Haverá ainda um Campo Náutico, um Campo Aventura, dois supermercados com 1. 000m2 cada, dois refeitórios com capacidade para 60. 000 refeições e seis bares.

Segundo os escuteiros, no dia da abertura, dia 1 de agosto, o Presidente da República e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares vão visitar o acampamento escutista.