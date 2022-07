Morreu o padre António Vaz Pinto

O padre António Vaz Pinto morreu esta madrugada, em Lisboa, anunciou o gabinete de comunicação dos Jesuítas. O sacerdote faleceu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estava internado desde o dia 8 de junho, na sequência de um tumor pulmonar.

A 2 de junho tinha celebrado os 80 anos com familiares e amigos em Évora, onde residia nos últimos tempos.

Foi assistente da rádio Renascença entre 1984 e 1997, na Companhia de Jesus foi responsável pela criação de várias obras emblemáticas, como os Leigos para o Desenvolvimento, e de vários centros universitários.

Para além de sacerdote e professor, foi membro fundador do Banco Alimentar contra a Fome, e Alto Comissário para as Migrações.

Uma vida dedicada aos jovens e à comunicação

António Vaz Pinto nasceu em Arouca a 2 de junho de 1942. Entrou para a Companhia de Jesus em 1965, em Soutelo, depois de ter feito os seus estudos no Colégio São João de Brito, em Lisboa, e de ter frequentado o curso de Direito na Universidade Clássica de Lisboa. Licenciou-se em Filosofia, em Braga, e em Teologia na Alemanha, na universidade de Frankfurt am Maim

Ordenado padre em 1974, dedicou grande parte da sua vida à formação cristã e espiritual dos universitários e ao acompanhamento de vários grupos. Enrre as obras mais emblemáticas que criou destaque para os Leigos para o Desenvolvimento (1986), o Centro Universitário Padre Manuel da Nóbrega (1975), em Coimbra, o Centro Universitário Padre António Vieira (1984), em Lisboa, ou o Centro São Cirilo (2002), no Porto, que dá apoio a migrantes e refugiados,

Entre 1997 e 2001 foi reitor da Comunidade Pedro Arrupe, em Braga, onde os jesuítas fazem parte da sua formação, e ainda reitor da Basílica do Sagrado Coração, na Póvoa do Varzim. Foi ainda assistente nacional da Comunidade de Vida Cristã (CVX) e durante um longo período, entre 1984 e 1992, foi presidente da direção do Centro Social da Musgueira, em Lisboa. Foi também Alto Comissário para as Migrações e Minorias Étnicas (2002-2005).

Em 2008, foi nomeado diretor da Revista Brotéria e mais recentemente, em 2014, foi reitor da Igreja de São Roque e capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Na década de 80 e 90, o padre Vaz Pinto foi assistente na Rádio Renascença, e colaborou com vários órgãos de comunicação social. Foi também fundador da produtora de conteúdos religiosos Futuro, e esteve no projeto inicial da criação da TVI. Participou igualmente na criação do Banco Alimentar contra a Fome, em 1992, tendo pertencido à sua direção durante vários anos.



Autor de sete livros sobre teologia, filosofia e vida cristã, e dois de memórias, em 2006 foi distinguido pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Grande Oficial Ordem Infante D. Henrique.

Desde 2019 estava na comunidade dos jesuítas em Évora, onde era Capelão da Santa Casa da Misericórdia e desempenhava a sua ação pastoral, acompanhando pessoas e grupos, e orientando exercícios espirituais.