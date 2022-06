​Encontro Mundial das Famílias. "Temos curiosidade sobre as linhas pastorais que vão ser anunciadas"

A delegação portuguesa a este encontro mundial em Roma integra 15 pessoas: o presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, D. Joaquim Mendes, o bispo auxiliar do Porto, D. Armando Domingues, que faz parte da mesma Comissão, e toda a equipa do Departamento Nacional da Pastoral Familiar.

“Temos curiosidade sobre as linhas pastorais que vão ser anunciadas, linhas orientadoras da Pastoral Familiar para os próximos anos: o que é que vai ser feito na preparação para o matrimónio, nos primeiros anos de casamento. Tudo isso são expetativas que temos, não digo de clarificação, mas de alguma orientação que, quer os conferencistas quer o próprio Papa nos vão lançar no final deste encontro, sobretudo no sábado e no domingo.”

Em declarações a partir de Roma, onde participa com a mulher e toda a equipa do DNPF no Encontro Mundial de Famílias, Francisco Pombas fala das expectativas que tem em relação ao que sairá de Roma.

“Todos os programas que nos foram fazendo chegar os secretariados diocesanos apontam para uma enorme adesão ao convite do Papa nas dioceses e nos movimentos relacionados com a Pastoral Familiar. Independentemente de serem ações mais de estudo, conferências, ou ações mais festivas, todas as dioceses do país alinharam”, revela aquele responsável.

O X Encontro Mundial de Famílias (EMF) reúne a partir desta quarta-feira, em Roma, mais de dois mil delegados de 120 países, mas vai decorrer em simultâneo nas várias dioceses do mundo. Ouvido pela Renascença, Francisco Pombas - que juntamente com a mulher, Isabel, dirigem o Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DNPF) - começa por sublinhar a forma como em Portugal estes dias também vão ser vividos.

“O cara a cara é muito importante para quem lida com assuntos de pastoral”, afirma.

No encontro vai refletir-se sobre os problemas e desafios que hoje se colocam à família, que deve ter um papel ativo na sociedade.

“O centro da família é a vida e o amor conjugal, mas esse deve ser o ponto de partida para uma presença ativa e para um protagonismo na vida do dia a dia e no apoio a outras famílias, como nos alerta o Papa, das periferias, sejam elas famílias em dificuldades económicas, sejam famílias de refugiados. E agora, com a guerra na Ucrânia, este é claramente um tema em que todos são chamados a intervir”, afirma Francisco Pombas.

O representante português lembra que os patronos do encontro mundial são Maria e Luís Beltrame Quattrocchi, o primeiro casal a ser beatificado na história da Igreja, e cujo exemplo de vida São João Paulo II considerou "uma singular confirmação de que o caminho da santidade vivido juntos, como casal, é possível” e “fundamental para o bem da família, a Igreja e da sociedade".

O X Encontro Mundial das Famílias é o culminar do Ano “Família Amoris Laetitia” e inicia-se esta quarta-feira com o Festival “A beleza da família”. Haverá ligações em direto com algumas famílias fora de Roma, nomeadamente com um grupo reunido numa paróquia de Kiev, na Ucrânia. O Papa Francisco participa no encontro, onde vai ouvir algumas experiências de casais provenientes de contextos de vida muito diferentes.

Para quinta e sexta-feiras estão previstos vários painéis e videoconferências. O Papa Francisco encontrará de novo os participantes na missa que celebra sábado à tarde e na oração do Angelus, domingo.

Quem quiser pode acompanhar à distância as iniciativas que estão previstas. “Há várias plataformas que vão transmitir todas as conferências e encontros a partir de Roma, e o nosso site do Departamento Nacional da Pastoral Familiar (https://dnpf.pt/ ) também transmitirá em direto todos os momentos relevantes deste encontro”, refere Francisco Pombas.

A Santa Sé também convida as famílias do mundo inteiro a ligarem-se via streaming para seguir os encontros transmitidos no YouTube e redes sociais do Vaticano.