Mera posse de armas nucleares é imoral, diz Papa

Numa mensagem enviada aos participantes na primeira reunião dos Estados signatários do Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares, que decorre em Viena, o Papa considera imoral a posse e utilização de armamento nuclear.



Francisco sublinha que “a paz é indivisível e universal” e que “é errado e autodestrutivo pensar que a segurança e a paz de alguns estão separadas da segurança e paz coletivas de outros”.

O texto da mensagem foi lido presencialmente pelo arcebispo Paul Gallagher, secretário do Vaticano para as relações com os Estados.

“Num sistema de segurança coletiva, não há lugar para armas nucleares e outras armas de destruição em massa”, escreve o Papa.

“Com efeito, se levarmos em consideração as principais ameaças à paz e à segurança com suas múltiplas dimensões neste mundo multipolar do século (…) estas preocupações são ainda maiores quando consideramos as consequências humanitárias e ambientais catastróficas que se seguiriam de qualquer uso de armas nucleares, com efeitos devastadores, indiscriminados e incontáveis, ao longo do tempo e do espaço.”