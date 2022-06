Papa adia viagem a África por causa do joelho

O Papa Francisco vai adiar a viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, avançou a Santa Sé esta sexta-feira.

“Aceitando o conselho dos médicos e para não anular os resultados das terapias do joelho ainda em andamento, o Papa é obrigado a adiar a Viagem Apostólica na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul agendada para 2 a 7 de julho, em nova data a ser definida”, refere a nota oficial.

Os problemas no joelho já obrigaram o Papa a cancelar reuniões, deslocações e celebrações no Vaticano. Gonialgia é o termo médico para a dor na articulação do joelho.



No início de maio Francisco recebeu uma infiltração para diminuir a dor e surgiu numa cadeira de rodas num encontro com religiosas.