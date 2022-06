Peregrinação das Crianças está de regresso a Fátima

O Santuário de Fátima prepara-se para acolher milhares de crianças no dia 9 e 10 de junho, na peregrinação anual dedicada aos mais novos, dois anos depois de um interregno na realização presencial devido à pandemia de Covid-19.

“Gostei muito de ver Nosso Senhor”, é o tema para o encontro das crianças, e que vai incidir sobre a experiência do encontro íntimo, pessoal e transformador com Cristo.

“Em Fátima, três crianças – Lúcia, Francisco e Jacinta - tornaram-se testemunhas de um encontro profundo com Cristo Ressuscitado. (…) A intimidade da amizade com Jesus, que viram naquela luz, transformou o coração e o olhar dos três. Cada um, a seu modo, passou a ver tudo e todos como a mesma compaixão de Jesus. E as suas vidas tornaram-se sinal luminoso desse amor”, lê-se na apresentação da peregrinação.

Neste contexto, é objetivo da peregrinação “despertar as crianças em grupos de catequese para a mensagem de Fátima e dar-lhes a conhecer a vida e a espiritualidade dos Santos Francisco e Jacinta Marto”, acrescenta o Santuário.

O programa das cerimónias, presididas pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, tem início na noite de quinta-feira, com uma vigília de oração, às 21h00, na Basílica da Santíssima Trindade.

Na manhã do dia seguinte, às 9h30, o templo servirá de palco para uma encenação relativa ao tema da peregrinação. Segue-se a recitação do rosário, às 10h00, na Capelinha das Aparições, e a celebração da missa às 11h00, no recinto de oração. O dia terminará com a repetição da encenação da manhã, às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade, à qual se seguirá a celebração de despedida.

Os grupos de crianças presentes terão um lugar reservado no recinto de oração, durante a missa da peregrinação e, no final, como é habitual, receberão uma surpresa.

De forma a agilizar a movimentação no dia 10 de junho, o Santuário de Fátima sugere que, na medida do possível, os grupos antecipem a sua chegada à Cova da Iria, informando que os corredores de entrada para os locais reservados às crianças, no recinto de oração, abrem às 9h45.