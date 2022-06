IPSS. "Só não tem havido falências dada a dedicação dos dirigentes"

O presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), Lino Maia, diz à Renascença que "só não tem havido falências no sector dada a dedicação dos seus dirigentes”.



O padre Lino Maia, acredita que “dada essa dedicação, não haverá colapso”, mas adverte: “É importante que o Estado se chegue à frente".



Na terça-feira, arranca em Viseu o VI Congresso da CNIS, que vai debater “As IPSS nas políticas sociais”, e em vésperas do início dos trabalho Lino Maia reforça o alerta para que o Governo "cumpra o pacto de cooperação para a solidariedade”.

"O primeiro-ministro sublinhou vontade de executar o que foi assinado no pacto de cooperação, mas ainda não foram dados passos, pois estávamos à espera da aprovação do Orçamento do Estado”, explica.

“Agora, estaremos no momento de começar a implementar o que foi decidido e espero que durante a legislatura se concretize o que foi assinado a 23 de dezembro”, diz o sacerdote.