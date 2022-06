Bispo de Vila Real exorta a uma Igreja mais inclusiva e participativa

Em pleno ano jubilar, que assinala o centenário da criação da diocese, o dia é comemorado em cada comunidade que, desta forma, “é convidada a reforçar a sua comunhão com a diocese de que faz parte e com toda a Igreja”, reforça o bispo diocesano.

“Este dia representa uma ocasião especial para que todos renovem o seu compromisso com a missão da Igreja”, sinaliza o prelado, observando que a “missão é de todos e o seu cumprimento no contexto que hoje vivemos, exige um grande sentido de comunhão e de unidade”.

D. António Augusto deseja, assim, “uma Igreja fiel à tradição e capaz de se renovar no estilo sinodal e em processos mais inclusivos e participativos, de forma a corresponder melhor às ânsias e necessidades dos homens e mulheres do nosso tempo”.

À frente da diocese transmontana há três anos, D. António Augusto Azevedo lembra que esta “vai do rio Douro até à fronteira, do Marão e do Alvão até ao Tua, e constituída por 264 paróquias, organizadas em oito arciprestados”.

“Tem ao seu serviço um dedicado clero, composto por 100 padres e cinco diáconos, e conta ainda com a presença de vários institutos e congregações religiosas, masculinas e femininas, e com a ação apostólica de muitos leigos inseridos em comunidades, movimentos e instituições eclesiais”, assinala.

O responsável pela diocese de Vila Real dá graças pelo caminho percorrido e recorda “especialmente o testemunho de fé das gerações que nos antecederam”.

“Deus, Pai de bondade, nos assista com a sua bênção e nos conceda a força do seu Espírito. Maria, presente no Pentecostes, nos auxilie sempre com a sua intercessão e nos ajude a crescer com raízes”, conclui.