“Papel da mulher e do homem é visto de maneira antagónica e isso não nos leva a lado nenhum”

Isabel Sanchéz, secretária central da assessoria do Opus Dei, defende que “a mulher tem de ser valorizada no mundo laboral e o homem tem de ser descoberto no mundo dos cuidados”. A espanhola, que é considerada a mais poderosa na prelatura, esteve em Lisboa para apresentar o seu primeiro livro, "Procurar o Norte Num Bosque de Desafios", onde conta histórias de mulheres inspiradoras.

Em entrevista à Renascença, Isabel Sanchéz, que vive em Roma e trabalha com 50 mil mulheres de 70 países, afirma que o Opus Dei continua a ser visto com preconceito. E defende que o feminismo sempre foi visto a partir de uma perspetiva guerreira, mas diz que “agora estamos num momento de construir juntos”.

Dirige há uma década o conselho de mulheres que presta assessoria ao prelado do Opus Dei. Qual é exatamente a sua função deste conselho?

Este conselho é composto por nove mulheres que prestam assessoria ao prelado do Opus Dei em programas de formação, iniciativas para a mulheres. Fazemos sugestões, recomendações e temos o poder para vetar algo que o prelado queira propor. Na realidade, a nossa função não é negativa. É mais propositiva.

Que tipos de temas e iniciativas se discutem?

Tudo o que tem, por exemplo, a ver com a família: que tipo de formação podemos oferecer para que possam crescer unidas, fortes, sãs, para expandir a fé. Outros dos temas é a juventude. Temos na juventude o futuro de toda a Igreja – e aqui em Portugal sabem-no bem. Como diz o lema desta Jornada Mundial da Juventude, temos a esperança de que se levantem e partam apressadamente

É um papel pastoral?

Sim. Um papel de decisão e um papel de fantasia criativa, esse que a mulher acrescenta quando está em posições de liderança. No livro que escrevi, e que agora vim apresentar a Portugal, explico que uma parte deste trabalho se faz no escritório, como em muitos trabalhos.

Outra parte é passada em viagens, saídas, para conhecer as pessoas de carne e osso que estão a tentar tornar vivas as mensagens de São Josemaría Escrivá, em mais de 70 países. Procuro conhecer como vivem, saber a que coisas se propõem, que necessidades encontram à sua volta, porque daí saem iniciativas que promovem a mulher cristã.

Nesses países por onde vai passando, vê muitas diferenças na forma como as desempenham a sua atividade na Igreja?

São as diferenças de cada sociedade, desde logo, mas o maravilhoso que vi é o espírito cristão que leva cada pessoa a dar o melhor de si, a aspirar à santidade. Na Nigéria, por exemplo, há uma universidade que tem uma mulher como reitora. No livro conto a história de Pilar Deza, que criou um orfanato porque encontrava muitas crianças abandonadas na rua.

É apresentada, muitas vezes, nos meios de comunicação como a mulher com mais poder do Opus Dei. Isso significa exatamente o quê?

Um título que teria apagado é isso que significa. É certo que dirijo um conjunto de pessoas que está muito próxima do prelado, mas sabemos que na Igreja temos poder para servir. Todo o poder que poderia ter quero pô-lo à disposição, ao serviço de todas as pessoas, famílias que nos perguntam como viver, como deixar a semente da fé ao seu redor para daí retirar iniciativas de bem.

A complexidade do mundo atual não pode fazer-nos passar por cima uns dos outros.

O papel das mulheres na Igreja está aquém daquele que poderia ser?

O papel da mulher e do homem na sociedade é visto de maneira antagónica e isso não nos leva a lado nenhum. O papel da mulher na Igreja, às vezes, é estudado de modo redutor, porque o que está em jogo é o papel dos cristãos leigos na Igreja. Talvez tenhamos funções exercidas por sacerdotes que, na realidade, poderiam ser desempenhadas por leigos.

O horizonte mais amplo e mais apaixonante é que cada cristão se sinta a cumprir a missão divina no mundo, no local onde está, no trabalho, numa fábrica, numa estação espacial. O papel de um cristão aí é insubstituível e esse não pode desempenhá-lo outro. Esse é o papel do homem e da mulher na Igreja, o primordial. Oxalá nos dessemos conta disso. Aí aspiraríamos à santidade.

É uma nova visão sobre o feminismo que procura apresentar?

No livro tento explicar que o Cristianismo confere uma enorme dignidade, tanto ao homem como à mulher. A complexidade do mundo atual não pode fazer-nos passar por cima uns dos outros. O mundo atual precisa do talento de todos.

Creio que só assim poderemos construir, ir em frente. A mulher tem aí um papel crucial. Tem características para aportar ao mundo que não chegaram a fecundar alguns âmbitos onde até agora não estava, muitos mares onde não navegava. Há que aprender a navegar com outra carta de navegação.

Creio que a chave da transformação não está na organização da Igreja, na hierarquia ou na burocratização. Está no mundo onde estão os nossos semelhantes.

Há uma tendência para que o discurso sobre o papel de homens e mulheres na sociedade seja polarizado. É um discurso necessário para que as coisas mudem?

Creio que a chave é que todos aprendamos a dialogar em muitos campos, mas neste também. A mulher tem de ser valorizada no mundo laboral. O homem tem de ser descoberto no mundo dos cuidados. Uns e outros têm de se ouvir para verem o que de positivo lhe oferece o companheiro, a companheira, marido, a mulher, o amigo, a amiga.

Passa muito pelo diálogo, parece-me. Passa também por não nos deixarmos manipular por uma espécie de publicidade desta guerra. O feminismo sempre foi visto numa chave guerreira. A mulher venceu batalhas, conquistou postos. Estamos agora num momento de construir juntos, sendo assertivas, ambiciosas, proativas, querendo contribuir humildemente em todos os âmbitos.

Mencionou há pouco que muitos sacerdotes desempenham funções que poderiam ser atribuídas a leigos. Esta parece-lhe ser hoje uma das chaves de transformação da Igreja?

Não diria que é chave. É uma parte importante. Há lugares ocupados por sacerdotes que poderiam ser ocupados por leigos e isso merece um crivo. Mas creio que a chave da transformação não está na organização da Igreja, na hierarquia ou na burocratização. Está no mundo onde estão os nossos semelhantes. No final, muito mais do que estruturas, o que vamos transformar são os corações das pessoas. Só estando a seu lado e compreendendo os seus problemas, fazendo-os nossos, pode haver transformação. É muito importante o diálogo com os demais.

O Opus Dei separa homens e mulheres em muitas das suas estruturas organizativas. É uma separação que continua a ser pertinente hoje?

Talvez essa apreciação possa ocorrer por falta de perspetiva. O Opus Dei é composto por 90 mil pessoas, sendo mais as mulheres do que os homens.

Quantas mulheres são?

Cerca de 50 mil. Dessas 70% delas são supranumerárias, ou seja, casadas ou chamadas ao matrimónio. Imagine que queríamos separar estes casais? Não podemos, homens e mulheres estão juntos.

No entanto, é verdade que São Josemaría dizia que, às vezes, as atividades de formação espiritual poderiam ser mais eficazes se homens e mulheres estiverem separados, como em muitas coisas do quotidiano. Às vezes, combinamos um café de mulheres porque há temas, há perspetivas... Não se trata de uma separação que segregue, mas que recarregue as características de cada um e nos leve a estar unidos.