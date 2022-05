Morreu o Cardeal Sodano, que revelou ao mundo a terceira parte do segredo de Fátima

Morreu o cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado emérito do Vaticano e decano emérito do Colégio dos Cardeais. Foi o antigo Secretário de Estado do Vaticano revelou ao mundo a terceira parte do segredo de Fátima.

De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, morreu em Roma aos 94 anos, vítima de complicações provocadas pela Covid-19. Nos últimos dias, a condição de saúde do cardeal agravou-se, fruto da infeção pelo novo coronavírus, associada a várias outras doenças de que sofria.

Angelo Sodano foi secretário de Estado dos Papas João Paulo II, que o nomeou em 1991, e de Bento XVI que, em setembro de 2006, aceitou a sua renúncia.

A 13 de Maio do ano 2000, Sodano - a pedido de João Paulo II - revelou ao mundo a terceira parte do Segredo de Fátima.

